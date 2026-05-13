Las muertes en exceso a nivel mundial causadas por la pandemia de covid-19 se estiman en 22,1 millones, frente a los siete millones de muertes notificadas hasta ahora, según el informe sobre estadísticas sanitarias globales 2026 presentado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra triplica la cantidad reportada hasta el momento y sugiere que, por cada muerte por covid-19 registrada, hubo alrededor de dos muertes adicionales relacionadas con la pandemia.

Hasta ahora, las estimaciones reconocidas por la OMS hablaban de unos 15 millones de fallecimientos, tanto por causas directas como indirectas.

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Una subnotificación más amplia de lo previsto

Según los expertos, este hallazgo pone de relieve tanto la subnotificación de las muertes provocadas directamente por el virus como el volumen de los fallecimientos indirectos, asociados a las interrupciones en la atención sanitaria, las dificultades económicas y otros factores sociales durante ese periodo de emergencia sanitaria.

Las muertes en exceso a nivel mundial alcanzaron su punto máximo en 2021, con 10,4 millones de decesos, principalmente por la aparición de variantes más letales de la covid, como Delta, y por la fuerte presión sobre los sistemas de salud, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra el director del Departamento de Datos de la OMS, Alain Labrique.

En comparación con los niveles esperados si la pandemia no hubiera ocurrido, las muertes globales fueron 6,2 % superiores en 2020 y alcanzaron un máximo de 17,9 % en 2021.

Además, las personas mayores y los hombres representaron una mayor proporción de la mortalidad total.

Impacto en la esperanza de vida

"Vemos que la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable", explicó el especialista en datos.

Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial descendió de 73 a 71 años, mientras que la esperanza de vida saludable pasó de 63 a 61 años. Después hubo una recuperación que permitió volver a los niveles de 2019.

"En 2023, la esperanza de vida mundial de las mujeres había vuelto a los niveles previos a la pandemia, mientras que la esperanza de vida de los hombres y la esperanza de vida saludable para ambos sexos se mantienen ligeramente por debajo, lo que refleja una recuperación mundial amplia, pero desigual", señaló Labrique.