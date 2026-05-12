El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este martes desde Washington rumbo a Pekín, donde sostendrá una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la guerra de Irán y las tensiones geopolíticas entre ambas potencias.
El mandatario abordó el avión presidencial Air Force One en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, después de las 2:36 p. m., hora de la costa este de Estados Unidos.
Según la agenda prevista, el avión hará una escala en Anchorage, Alaska, para repostar combustible antes de continuar hacia la capital china, donde se espera que aterrice el miércoles en la noche, hora local.
La reunión entre Trump y Xi Jinping está prevista para el jueves y viernes. Además del encuentro bilateral, la agenda contempla una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y la salida del mandatario estadounidense el viernes.
Irán, Ormuz y Taiwán en la agenda
La visita de Trump a China será la primera en más de ocho años. Inicialmente estaba prevista para marzo, pero fue aplazada debido a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.
Uno de los temas centrales será el papel de China frente a Teherán. Trump ha pedido a Pekín, el mayor comprador de petróleo iraní, que convenza a Irán de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos que fue bloqueada tras el inicio de la ofensiva estadounidense.
Antes de salir de la Casa Blanca, el mandatario dijo que tendrá una “larga conversación” con Xi sobre Irán, aunque restó importancia a la necesidad de ayuda china en ese frente.
Otro punto clave será Taiwán. Trump anticipó que hablará con Xi sobre el apoyo histórico de Washington a la isla y el suministro de armamento, un tema sensible para Pekín, que considera a Taiwán como una provincia rebelde.
“Al presidente Xi no le gusta que lo hagamos y lo discutiremos”, dijo Trump sobre el envío de armas a Taiwán.
La última reunión entre Donald Trump y Xi Jinping ocurrió en octubre del año pasado, en Corea del Sur, y sirvió para aliviar la guerra comercial entre las dos superpotencias, con reducción de algunos aranceles y el levantamiento de varias restricciones.