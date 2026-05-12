El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este martes desde Washington rumbo a Pekín, donde sostendrá una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la guerra de Irán y las tensiones geopolíticas entre ambas potencias.

El mandatario abordó el avión presidencial Air Force One en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, después de las 2:36 p. m., hora de la costa este de Estados Unidos.

Según la agenda prevista, el avión hará una escala en Anchorage, Alaska, para repostar combustible antes de continuar hacia la capital china, donde se espera que aterrice el miércoles en la noche, hora local.

La reunión entre Trump y Xi Jinping está prevista para el jueves y viernes. Además del encuentro bilateral, la agenda contempla una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y la salida del mandatario estadounidense el viernes.