Inicio
Mundo

Trump viaja a China para reunirse con Xi Jinping

Mar, 12/05/2026 - 14:41
El presidente de Estados Unidos partió rumbo a Pekín en una visita marcada por la guerra de Irán, el estrecho de Ormuz y las tensiones por Taiwán.
Marine closes the door of Marine One after US President Donald Trump boards to leave the South Lawn of the White House, Washington, DC, USA, 12 May 2026. President Trump is leaving the US to visit China where he will meet with President Xi in Beijing.
Créditos:
EFE/EPA/WILL OLIVER

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este martes desde Washington rumbo a Pekín, donde sostendrá una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la guerra de Irán y las tensiones geopolíticas entre ambas potencias.

El mandatario abordó el avión presidencial Air Force One en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, después de las 2:36 p. m., hora de la costa este de Estados Unidos.

Según la agenda prevista, el avión hará una escala en Anchorage, Alaska, para repostar combustible antes de continuar hacia la capital china, donde se espera que aterrice el miércoles en la noche, hora local.

La reunión entre Trump y Xi Jinping está prevista para el jueves y viernes. Además del encuentro bilateral, la agenda contempla una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y la salida del mandatario estadounidense el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una rueda de prensa previo a su viaje a Pekín para reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, este martes en Washington (Estados Unidos).
Créditos:
EFE/ Octavio Guzmán

Irán, Ormuz y Taiwán en la agenda

La visita de Trump a China será la primera en más de ocho años. Inicialmente estaba prevista para marzo, pero fue aplazada debido a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

Uno de los temas centrales será el papel de China frente a Teherán. Trump ha pedido a Pekín, el mayor comprador de petróleo iraní, que convenza a Irán de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos que fue bloqueada tras el inicio de la ofensiva estadounidense.

Antes de salir de la Casa Blanca, el mandatario dijo que tendrá una “larga conversación” con Xi sobre Irán, aunque restó importancia a la necesidad de ayuda china en ese frente.

Otro punto clave será Taiwán. Trump anticipó que hablará con Xi sobre el apoyo histórico de Washington a la isla y el suministro de armamento, un tema sensible para Pekín, que considera a Taiwán como una provincia rebelde.

“Al presidente Xi no le gusta que lo hagamos y lo discutiremos”, dijo Trump sobre el envío de armas a Taiwán.

La última reunión entre Donald Trump y Xi Jinping ocurrió en octubre del año pasado, en Corea del Sur, y sirvió para aliviar la guerra comercial entre las dos superpotencias, con reducción de algunos aranceles y el levantamiento de varias restricciones.

Mundo
Estados Unidos
China
Donald Trump
Xi Jinping
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Turismo con propósito para cambiar la forma de viajar
Turismo-con-propósito
Una guía propone repensar los viajes desde la sostenibilidad, la ética y el beneficio para las comunidades anfitrionas.
Colombia
Congreso reinicia trámite para regular cannabis recreativo
Uso de cannabis recreativo
Este martes 12 de mayo la Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto que busca regular el uso recreativo del cannabis.
Entretenimiento
El verdadero motivo por el que Daniela Álvarez tuvo que hacerse una biopsia
Daniela Álvarez biopsia
Daniela Álvarez contó habló en redes sociales sobre su estado de salud y confesó que tuvo que someterse a una biopsia.
Colombia
¿Tuvo suerte este martes? Resultados del sorteo Súper Astro Sol del 12 de mayo
Resultados sorteo Súper Astro Sol del 12 de mayo.
Este martes 12 de mayo se realizó el sorteo 5430 de la lotería Súper Astro Sol. Conozca los resultados.