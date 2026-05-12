La Registraduría ya sorteó a los jurados de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La designación es obligatoria y los ciudadanos deben revisar si aparecen en la lista para asistir a la capacitación.

Más de 850.000 personas fueron elegidas

A menos de tres semanas de la primera vuelta presidencial, la Registraduría Nacional dejó lista una de las piezas más sensibles de la jornada electoral: los jurados de votación. En total, 850.871 ciudadanos fueron seleccionados para atender las mesas el próximo 31 de mayo.

De ese grupo, 708.259 quedaron como jurados principales y 142.612 como remanentes. La selección se hizo por sorteo entre el 4 y el 6 de mayo, a partir de las listas entregadas por empresas, entidades públicas, instituciones educativas y organizaciones políticas.

La mayor parte de los designados salió del sector privado. Según la Registraduría, 342.315 son empleados de empresas privadas, lo que equivale al 40 % del total. También aparecen 223.942 estudiantes, 125.381 docentes, 123.536 funcionarios públicos y 35.697 simpatizantes de organizaciones políticas.

En total, las distintas entidades postularon más de 2,3 millones de ciudadanos. El sorteo tuvo acompañamiento de organismos de control, autoridades locales, Fuerza Pública y representantes de organizaciones políticas.

¿Cómo saber si fue designado?

Los ciudadanos pueden consultar si fueron elegidos como jurados en la aplicación aVotar o en la página web de la Registraduría, en el botón “Consulta jurado de votación”. Allí también aparece la información sobre el lugar, la fecha y la hora de la capacitación.

Las jornadas comenzaron el 11 de mayo en Bogotá y otras ciudades del país. Los horarios disponibles son de 8:00 a 10:00 a. m., de 10:00 a. m. a 12:00 m., de 2:00 a 4:00 p. m. y de 4:00 a 6:00 p. m.

La Registraduría recordó que esta designación no es opcional. Quienes no asistan sin una justificación válida se exponen a sanciones. Si son servidores públicos, pueden ser destituidos; si no lo son, podrían recibir una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los jurados que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día compensatorio remunerado, que podrán usar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección.

Por territorios, Bogotá concentra el mayor número de jurados, con 124.010 designados. Le siguen Antioquia, con 114.309; Valle del Cauca, con 79.319; Cundinamarca, con 50.224, y Atlántico, con 47.432.