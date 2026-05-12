Van tres bombardeos al ELN en 2026: qué busca la ofensiva

Las Fuerzas Militares reportaron un nuevo bombardeo contra una comisión del ELN en zona rural de Tibú, Norte de Santander. La operación dejó información preliminar de siete muertos y confirma una línea de presión militar sobre estructuras clave de esa guerrilla en el Catatumbo.

El nuevo golpe en Tibú

Las Fuerzas Militares confirmaron una operación de interdicción aérea y asalto directo contra una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, señalada de integrar el anillo de seguridad del Comando Central, Coce, y de la Dirección Nacional de esa guerrilla. El operativo se desarrolló en zona rural de Tibú y dejó, según información preliminar de inteligencia militar, siete presuntos integrantes muertos.

De acuerdo con el reporte militar, los cuerpos no fueron recuperados por las tropas porque integrantes del ELN los habrían retirado en medio de confrontaciones armadas e intentos de ataques con drones contra las unidades que ingresaban al área. En la zona también fueron ubicadas dos áreas campamentarias con fortificaciones, material explosivo, elementos para minas antipersonal y artefactos adaptados para ser lanzados desde drones.

El objetivo no era una estructura menor. Según las autoridades, esa comisión cumplía funciones de seguridad para mandos del ELN cuando cruzaban desde Venezuela hacia Colombia y, además, sostenía confrontaciones con la Estructura 33 de las disidencias de las Farc por corredores sobre el río Catatumbo.

Tres bombardeos en cinco meses

Este es el tercer bombardeo contra el ELN en el Catatumbo en lo corrido de 2026. El primero ocurrió el 4 de febrero, en operaciones en El Tarra y Tibú, y dejó siete integrantes del ELN muertos y un capturado, según reportes basados en información del Ejército.

El segundo se registró el 19 de abril, en la vereda San Martín, zona rural de El Tarra. En ese caso, las autoridades confirmaron la muerte de dos presuntos integrantes del grupo, entre ellos alias 'Yair', señalado como tercer cabecilla e instructor en el uso de drones y francotiradores, y alias 'Valentina'. También se reportó la destrucción de búnkeres, campamentos y más de 300 granadas adaptadas para drones.

La cifra acumulada debe leerse con cautela: hay al menos 16 muertos confirmados o reportados oficialmente en los tres operativos, pero en abril y mayo las autoridades también hablaron de posibles afectaciones mayores que no siempre pudieron verificarse por la imposibilidad de recuperar cuerpos en terreno.

Le puede interesar: Migración Colombia entregará datos migratorios de Epstein y Maxwell

¿Qué estrategia aparece detrás?

La secuencia muestra que la Fuerza Pública no solo está buscando bajas, sino afectar tres capacidades del ELN en el Catatumbo: mando, movilidad y tecnología armada. Los bombardeos han apuntado a campamentos, corredores ilegales, anillos de seguridad y estructuras asociadas al uso de drones con explosivos.

Ese énfasis coincide con la disputa territorial que mantiene el ELN con el Frente 33 de las disidencias. La Defensoría del Pueblo ha advertido que, desde enero de 2025, más de 100.000 personas han sido desplazadas internamente por la confrontación armada y el control territorial de grupos ilegales en el Catatumbo.

Por ahora, las operaciones continúan en la región. El punto inmediato será consolidar el balance del bombardeo en Tibú, verificar material incautado y establecer si la afectación al anillo de seguridad del ELN modifica su capacidad de movilidad en la frontera con Venezuela.