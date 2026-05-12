La Fiscalía General de la Nación respondió a la solicitud del Gobierno nacional relacionada con la suspensión de órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, organización que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, en el marco del proceso de conversación sociojurídica con esa estructura.

Según el comunicado de la Fiscalía, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aceptó de buena fe el listado de 29 integrantes presentado por el EGC y planteó el desplazamiento preparatorio, progresivo y condicionado de estas personas hacia dos Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, a partir del 25 de junio de 2026.

La misma comunicación de la Oficina de Paz también informó sobre la suspensión de pleno derecho de órdenes de captura contra esas personas, incluidas algunas con fines de extradición. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que no implementará de manera general, automática e inmediata medidas que impliquen dejar de ejecutar órdenes de captura antes de esa fecha.

Le puede interesar: Gobierno pide suspender capturas de 29 miembros del Clan del Golfo.

¿Qué respondió la Fiscalía?

La Fiscalía señaló que se abstendrá de implementar medidas de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del Clan del Golfo hacia las ZUT mientras no cuente con información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los requisitos legales del proceso.

El ente acusador explicó que primero deberá verificar la información sobre las 29 personas incluidas en el listado remitido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Esa revisión incluye la plena identificación de cada una, su situación jurídica, la existencia de órdenes de captura nacionales o con fines de extradición y la información disponible sobre su pertenencia al EGC.

La Fiscalía también sostuvo que la información entregada por el Gobierno permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las zonas temporales, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos, su cumplimiento efectivo ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional.

En ese sentido, indicó que la verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo armado, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia.