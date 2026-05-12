Carmen Villalobos habla de cómo fue regresar al set de Sin senos tras asesinatos

Carmen Villalobos habló sobre uno de los episodios más difíciles que ha vivido junto al elenco y equipo de producción de la exitosa serie Sin senos sí hay paraíso. Durante su paso por los Premios Platino, la artista se refirió al impacto emocional que dejó el ataque sufrido por algunos integrantes de la producción durante las grabaciones en Bogotá.

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En conversación con Pulzo, Villalobos confesó que retomar las grabaciones después del violento episodio ha sido un reto emocional para todos los involucrados. La actriz aseguró que cada jornada de trabajo ha estado marcada por el recuerdo de sus compañeros afectados.

“Nosotros reanudamos grabaciones, por supuesto que cada día se lo dedicamos a Henry y a Nico”, expresó la actriz.

Sus declaraciones dejaron en evidencia que, aunque la producción continúa avanzando, el ambiente dentro del set todavía refleja el dolor y la tensión que provocó el incidente.

Carmen Villalobos habló del impacto emocional tras el ataque

Durante la entrevista, la actriz reconoció que continuar con el proyecto no fue nada fácil y que el proceso emocional ha sido complejo tanto para ella como para el resto del equipo técnico y artístico.

“Yo estoy superbién dentro de lo que cabe; en su momento fue durísimo y durísimo seguir. La gente no tiene ni idea de cómo uno sigue a pesar de que todo el dolor va por dentro”, afirmó.

Villalobos también explicó que la unión entre los integrantes del proyecto fue clave para superar el difícil momento. Según contó, el elenco y la producción se convirtieron en una verdadera familia que se apoyó mutuamente durante la crisis.

“Somos una gran familia. Yo cada vez que estoy en un proyecto considero a mi equipo y a mi proyecto mi familia”, comentó.