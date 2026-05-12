"Cuba está pidiendo ayuda": la frase de Trump que elevó la tensión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba “está pidiendo ayuda” y que su Gobierno “va a hablar” con La Habana. La frase llega tras semanas de presión, sanciones y advertencias militares que han reactivado una vieja pregunta sobre el alcance de Washington en el Caribe.

Una frase en medio de la presión

Trump publicó el mensaje este martes 12 de mayo en Truth Social, donde calificó a Cuba como un “país fallido” y dijo que la isla “solo va en una dirección: hacia abajo”. El mandatario no explicó qué tipo de diálogo habría ni bajo qué condiciones se produciría. Según Reuters, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado, ni el Gobierno cubano respondieron de inmediato a solicitudes de comentario.

La afirmación no aparece aislada. En los últimos meses, la administración Trump ha endurecido su política hacia La Habana con nuevas sanciones financieras, restricciones a viajes y remesas, y un bloqueo de combustible que ha agravado la crisis energética de la isla. Reuters también reportó que Washington ha buscado disuadir a aliados regionales de contratar médicos cubanos, una fuente clave de ingresos para el Gobierno de Cuba.

El punto más reciente de esa presión fue la orden ejecutiva del 1 de mayo de 2026, con la que la Casa Blanca declaró que las acciones del Gobierno cubano constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. La medida habilita sanciones contra personas o entidades vinculadas con sectores como energía, defensa, minería, finanzas y seguridad en Cuba.

GAESA, sanciones y efecto regional

El 7 de mayo, el Departamento del Tesoro confirmó que el conglomerado militar GAESA fue designado bajo la nueva orden ejecutiva. La Oficina de Control de Activos Extranjeros advirtió que personas y entidades extranjeras, incluidas instituciones financieras, pueden enfrentar riesgo de sanciones si mantienen transacciones con GAESA o con empresas donde tenga una participación igual o superior al 50 %.

La agencia AP reportó que las nuevas sanciones también alcanzan a Moa Nickel, empresa conjunta cubana con la canadiense Sherritt International, que anunció su salida inmediata de la operación. El economista Pavel Vidal, citado por AP, advirtió que la amplitud de GAESA dentro de la economía cubana convierte casi cualquier vínculo empresarial con la isla en un posible riesgo bajo las reglas estadounidenses.

En paralelo, La Habana ha elevado el tono de su respuesta. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos de insinuar una acción militar bajo el argumento de “liberar” Cuba y sostuvo que una agresión militar sería un crimen internacional. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó las amenazas como una escalada “peligrosa y sin precedentes”.

La sombra de la Doctrina Monroe

La referencia a la Doctrina Monroe no debe leerse como una equivalencia exacta, sino como un marco histórico que vuelve a aparecer cada vez que Washington plantea que tiene intereses especiales sobre el hemisferio. Formulada en 1823 por el presidente James Monroe, la doctrina declaró al continente americano cerrado a nuevas colonizaciones europeas y convirtió cualquier intento de control externo sobre la región en un asunto hostil para Estados Unidos.

Con el tiempo, especialmente desde el Corolario Roosevelt de 1904, esa doctrina pasó de una advertencia contra potencias europeas a una justificación de intervenciones estadounidenses en América Latina. Por eso, cuando Trump combina diálogo, sanciones extraterritoriales y amenazas de control sobre Cuba, la comparación histórica vuelve al debate regional.

La relación entre Washington y La Habana ya venía marcada por una cronología larga: ruptura diplomática en 1961, embargo ampliado en 1962, crisis de los misiles ese mismo año, reapertura de embajadas en 2015 y nuevo endurecimiento bajo Trump desde 2017. El Consejo de Relaciones Exteriores recuerda que las embajadas reabrieron en julio de 2015, aunque el embargo comercial siguió vigente porque su levantamiento depende del Congreso estadounidense.

Lo que sigue dependerá de si la frase de Trump se traduce en una negociación formal o si queda como parte de la presión pública sobre La Habana. Por ahora, el escenario combina sanciones, crisis energética, advertencias militares y un eventual canal de diálogo sin condiciones conocidas.