La NASA enviará bacterias al espacio con SpaceX: ¿qué busca probar?

La NASA lanzará mañana una misión no tripulada al espacio, cargada con investigaciones científicas, suministros y material para los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, en una nueva muestra de su colaboración con SpaceX.

El lanzamiento está programado para las 19:16, hora del este de Estados Unidos (23:16 GMT), desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, informó este lunes la agencia espacial durante una rueda de prensa.

Se trata de la misión número 34 de reabastecimiento de SpaceX a la Estación Espacial Internacional y transportará poco menos de tres toneladas de suministros, incluidas varias investigaciones científicas, a bordo de la cápsula Dragon.

Según el cronograma de la NASA, la nave se acoplará al laboratorio orbital a las 9:50 de la mañana del jueves, hora del este de EE.UU. (13:50 GMT), y permanecerá allí durante aproximadamente un mes, antes de amerizar en el océano Pacífico.

Experimentos científicos a bordo

Entre los experimentos incluidos en la misión se encuentra la investigación 'Odyssey', que examinará el comportamiento de determinadas bacterias en el espacio para comparar los resultados con pruebas realizadas en simuladores de microgravedad en la Tierra.

Otros estudios buscarán ampliar el conocimiento sobre el clima espacial, el movimiento de las partículas en el espacio, el desarrollo de células óseas y los cambios que experimentan los glóbulos rojos y el bazo en esas condiciones.

La alianza con SpaceX y los retos de Artemis

La misión representa una nueva prueba de la estrecha colaboración entre la NASA y SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, que inicialmente se encargará del aterrizador de Artemis IV, la histórica misión con la que se prevé el regreso del ser humano a la Luna en 2028.

Sin embargo, los retrasos de la compañía han llevado a la NASA a abrir la puerta a otras alternativas, entre ellas Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, que se ha consolidado como la principal competidora de SpaceX en la carrera espacial entre empresas privadas. EFE