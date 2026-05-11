El Gobierno Nacional hizo un llamado a fortalecer el ahorro y uso eficiente de la energía ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño al país durante el segundo semestre de 2026.

A través de la Circular 40021 de 2026, el Ministerio de Minas y Energía entregó una serie de recomendaciones dirigidas a entidades públicas de la Rama Ejecutiva, aplicables en todo el país, como medida adicional para mitigar posibles efectos asociados a este fenómeno climático.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que el ahorro energético no debe verse únicamente como una reacción ante escenarios climáticos, sino como una práctica permanente.

“El uso eficiente y el ahorro de energía no deben darse únicamente por la posible llegada del Fenómeno de El Niño; esto debe hacer parte de nuestra cultura, porque ahorrar significa pagar menos en nuestras facturas, ser más eficientes y pensar en las generaciones futuras”, afirmó el funcionario.

Medidas para entidades públicas

La circular orienta a las entidades a establecer metas cuantificables y verificables de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica. También promueve la implementación de energías limpias y la realización de evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de estas acciones.

Entre las recomendaciones está aprovechar la luz natural y la ventilación natural en los espacios de trabajo. En los casos en los que se requiera aire acondicionado, el Ministerio sugirió mantenerlo entre los 22 °C y 24 °C, además de garantizar que puertas y ventanas permanezcan cerradas cuando el sistema térmico esté funcionando.

La cartera también pidió incorporar criterios de eficiencia energética en los procesos de contratación, compra de equipos tecnológicos e infraestructura.

Palma recordó que las entidades estatales deben cumplir la normatividad vigente en esta materia, entre ellas el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023 y la Resolución MME 40412 de 2024, que promueven medidas para el uso eficiente de energía en edificaciones públicas.

El Ministerio recomendó que estas acciones sean incluidas en la planeación presupuestal, los planes de funcionamiento y los procesos de contratación pública. Además, pidió acelerar su implementación en el menor tiempo posible.

Según la circular, el seguimiento interno deberá estar liderado por las secretarías generales, con acompañamiento de las oficinas de control interno, para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de ahorro en el sector público.