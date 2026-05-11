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Colombia despidió con funeral de Estado a Germán Vargas Lleras

Lun, 11/05/2026 - 13:29
La ceremonia se realizó en la Catedral Primada de Bogotá, con presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, expresidentes y líderes políticos.
Integrantes del Batallón de la Guardia Presidencial acompañan el féretro del exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras este lunes, en la Catedral Primada, en Bogotá (Colombia). Vargas Lleras murió a los 64 años de edad a consecuencia de un tumor cerebral.
Créditos:
EFE/ Carlos Ortega

Colombia despidió este lunes al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes a los 64 años, con un funeral de Estado y una misa de cuerpo presente en la Catedral Primada de Bogotá.

El féretro, cubierto con la bandera de Colombia, fue trasladado desde el Palacio de San Carlos, antigua sede presidencial y actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde permaneció en cámara ardiente durante el fin de semana.

A su llegada a la catedral, el cuerpo fue recibido por soldados del Batallón Guardia Presidencial, quienes ingresaron el féretro al templo en medio de un acto solemne.

Detrás del cortejo caminaron su hija Clemencia Vargas, sus hermanos Enrique y José Antonio, así como la vicepresidenta Francia Márquez, quien asistió en representación del Gobierno del presidente Gustavo Petro, del que Vargas Lleras fue un férreo opositor.

Expresidentes y líderes políticos asistieron a la ceremonia

A las exequias asistieron los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, Ernesto Samper y César Gaviria. También estuvieron presentes Esteban y María Antonia Santos, hijos del expresidente Juan Manuel Santos, quien no pudo asistir por encontrarse de viaje en África.

La ceremonia religiosa fue concelebrada por los cardenales Rubén Salazar, arzobispo emérito de Bogotá, y Luis José Rueda, actual arzobispo de la capital.

También asistieron los exvicepresidentes Óscar Naranjo y Marta Lucía Ramírez, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, la candidata presidencial Paloma Valencia, su fórmula Juan Daniel Oviedo, senadores, exministros, dirigentes de Cambio Radical y otros líderes políticos.

Durante la homilía, el cardenal Salazar recordó a Vargas Lleras como uno de los dirigentes más destacados de la vida pública reciente.

“Se ha ido uno de los hijos más ilustres de Colombia en las últimas décadas”, dijo el religioso, quien también lo describió como un “hombre valiente, luchador, entregado completamente al servicio de la nación”.

El cardenal hizo además un llamado a que el legado del exvicepresidente sirva para construir una Colombia “justa, fraterna, solidaria” y en paz.

El último adiós a una figura clave de la política colombiana

Germán Vargas Lleras fue abogado, concejal, senador, ministro, vicepresidente y candidato presidencial en dos ocasiones, en 2010 y 2018. Nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo, hizo parte de una de las familias políticas más reconocidas del país.

Su carrera pública estuvo marcada por una postura fuerte frente al narcotráfico, los grupos armados ilegales y los debates de seguridad nacional. También fue líder natural del partido Cambio Radical y vicepresidente durante el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2014 y 2017.

Al finalizar la ceremonia, fue interpretado un fragmento de la canción ‘El Guerrero’, de Yuri Buenaventura, pieza con la que Vargas Lleras se sentía identificado y que utilizó durante su campaña presidencial de 2018.

Entre aplausos y pañuelos blancos, el féretro salió de la Catedral Primada, ubicada en el costado oriental de la Plaza de Bolívar. Afuera, un destacamento de la Guardia Presidencial le rindió honores militares por última vez.

Posteriormente, el cuerpo del exvicepresidente fue trasladado al cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, donde se realizaría su sepultura.

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