La cantante británica Dua Lipa demandó a Samsung Electronics ante un tribunal federal de California y reclama 15 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de una fotografía suya en cajas de televisores destinadas a la venta al público.
De acuerdo con la demanda, la compañía surcoreana habría utilizado una imagen titulada “Dua Lipa-Backstage at Austin City Limits, 2024” en el empaque de sus productos, lo que, según el equipo legal de la artista, daba la impresión de que la intérprete respaldaba comercialmente la marca.
La fotografía, tomada detrás del escenario del festival Austin City Limits en 2024, estaría protegida por derechos de autor y, según el documento judicial, Dua Lipa posee todos los derechos relacionados con esa imagen.
Los abogados de la cantante sostienen que Samsung se benefició comercialmente de la popularidad de la artista al incluir su rostro en las cajas. Como prueba, adjuntaron publicaciones y comentarios de redes sociales en los que algunos usuarios aseguraban que comprarían el televisor “solo porque Dua sale en él”.
Dua Lipa asegura que Samsung ignoró su petición
Según Variety, la artista tuvo conocimiento del supuesto uso indebido de su imagen en junio del año pasado y posteriormente solicitó a Samsung que dejara de utilizarla. Sin embargo, la compañía habría rechazado la petición con una actitud que los abogados calificaron como “indiferente y desdeñosa”.
Además de infracción de derechos de autor y de marca, la demanda acusa a Samsung de vulnerar los derechos de imagen de la cantante y de afectar su identidad comercial al asociarla públicamente con productos que ella no promociona oficialmente.
Hasta el momento, Samsung no se ha pronunciado en profundidad sobre el caso y solo indicó que no comenta litigios en curso.
Dua Lipa, una de las figuras más importantes del pop actual, cuenta con millones de seguidores en redes sociales y ha trabajado con marcas internacionales como Yves Saint Laurent Beauty, Porsche y Chanel.