La cantante británica Dua Lipa demandó a Samsung Electronics ante un tribunal federal de California y reclama 15 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de una fotografía suya en cajas de televisores destinadas a la venta al público.

De acuerdo con la demanda, la compañía surcoreana habría utilizado una imagen titulada “Dua Lipa-Backstage at Austin City Limits, 2024” en el empaque de sus productos, lo que, según el equipo legal de la artista, daba la impresión de que la intérprete respaldaba comercialmente la marca.

La fotografía, tomada detrás del escenario del festival Austin City Limits en 2024, estaría protegida por derechos de autor y, según el documento judicial, Dua Lipa posee todos los derechos relacionados con esa imagen.

Los abogados de la cantante sostienen que Samsung se benefició comercialmente de la popularidad de la artista al incluir su rostro en las cajas. Como prueba, adjuntaron publicaciones y comentarios de redes sociales en los que algunos usuarios aseguraban que comprarían el televisor “solo porque Dua sale en él”.