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Shakira y Anitta son acusadas de plagio por canción “Choka Choka”

Lun, 11/05/2026 - 10:43
El dúo argentino Sarao aseguró que “Choka Choka”, de Shakira y Anitta, tiene similitudes con “Atómica”, tema lanzado meses antes.
Shakira y Anitta son acusadas de plagio por canción “Choka Choka”
Créditos:
EFE

Después de hacer historia con su concierto en Copacabana y de anunciar su canción oficial para el Mundial FIFA 2026, Shakira enfrenta una nueva controversia en redes sociales. El dúo argentino Sarao, conformado por Tushka y Rebebe, aseguró que “Choka Choka”, la reciente colaboración de la barranquillera con Anitta, tendría grandes similitudes con “Atómica”, un tema que ellas lanzaron hace cinco meses.

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La acusación surgió a través de un video publicado en Instagram en el que las artistas compararon fragmentos de ambas canciones y también elementos visuales de los videoclips. Según explicaron, inicialmente pensaron que todo se trataba de una coincidencia.

“Shakira y Anitta nos copiaron. Hace muy poco ambas sacaron esta canción. Hace cinco meses nosotras sacábamos esta canción. Son muy parecidas”, comentaron las argentinas en la publicación que rápidamente se volvió viral.

Sin embargo, Tushka y Rebebe aclararon que no creen que las artistas hayan actuado directamente, pues consideran que detrás de la situación podrían estar productores o compositores involucrados en ambos proyectos. “Shakira ni nos conoce”, añadieron.

Sarao pide una colaboración y descarta acciones legales

Aunque “Atómica” está registrada legalmente, las integrantes de Sarao reconocieron que emprender acciones judiciales sería complejo porque las melodías no son exactamente iguales. Por eso, optaron por llevar el debate a las redes sociales y pedir a sus seguidores que escucharan ambos temas para sacar sus propias conclusiones.

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Incluso, tomaron la situación con humor y propusieron que la controversia termine en una colaboración musical. “Etiquetémoslas acá y mínimo que lo vean… capaz que les gustamos y la próxima canción es las cuatro”, dijeron.

Hasta el momento, ni Shakira ni Anitta se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios de usuarios divididos entre quienes consideran que existe inspiración evidente y quienes creen que se trata solo de coincidencias propias del pop latino actual.

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