Shakira y Anitta son acusadas de plagio por canción “Choka Choka”

Después de hacer historia con su concierto en Copacabana y de anunciar su canción oficial para el Mundial FIFA 2026, Shakira enfrenta una nueva controversia en redes sociales. El dúo argentino Sarao, conformado por Tushka y Rebebe, aseguró que “Choka Choka”, la reciente colaboración de la barranquillera con Anitta, tendría grandes similitudes con “Atómica”, un tema que ellas lanzaron hace cinco meses.



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La acusación surgió a través de un video publicado en Instagram en el que las artistas compararon fragmentos de ambas canciones y también elementos visuales de los videoclips. Según explicaron, inicialmente pensaron que todo se trataba de una coincidencia.

“Shakira y Anitta nos copiaron. Hace muy poco ambas sacaron esta canción. Hace cinco meses nosotras sacábamos esta canción. Son muy parecidas”, comentaron las argentinas en la publicación que rápidamente se volvió viral.

Sin embargo, Tushka y Rebebe aclararon que no creen que las artistas hayan actuado directamente, pues consideran que detrás de la situación podrían estar productores o compositores involucrados en ambos proyectos. “Shakira ni nos conoce”, añadieron.