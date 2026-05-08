BOZA: el largo camino detrás de “Hecha Pa’ Mí” y “Orión”

La primera vez que Boza se subió a una tarima sintió el miedo más básico de cualquier artista: quedarse quieto frente al público. Antes de las reproducciones millonarias, antes de las canciones virales y de los escenarios internacionales, estaba ese vértigo. El de alguien que todavía no sabía si realmente podía habitar el lugar que soñaba.



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Mientras recorrió los pasillos del BIME Bogotá, habló con tranquilidad sobre una industria que aprendió a conocer desde adentro. Una industria que, dijo, le enseñó rápido que hacer música nunca se trató únicamente de hacer canciones.

“Uno entra pensando que simplemente va a hacer música y ya”, dijo. Pero después aparecen las promociones, los ensayos, las entrevistas, las giras, la disciplina y el desgaste. Ahí, aseguró, es donde realmente se define quién quiere quedarse.

Para él, convertirse en artista significó entender que el talento por sí solo no alcanza. Hay una estructura entera detrás de cada lanzamiento y una responsabilidad que termina transformando incluso la vida personal. Lo primero que sacrificó fue el tiempo: tiempo consigo mismo, con su familia, con los espacios cotidianos que empiezan a reducirse cuando la música se convierte en un trabajo de tiempo completo.

No lo dice desde la queja. Lo entiende más bien como una consecuencia inevitable del sueño que decidió perseguir. “Cuando tienes tiempo libre lo disfrutas mucho más, como si el éxito también hubiera modificado la forma de habitar las pausas”, dijo.

Ese aprendizaje llegó acompañado de otra idea: la música es resiliencia. Boza habla del camino artístico como una cadena infinita de metas que se reemplazan unas a otras. Cuando una se cumple, aparece otra inmediatamente. Y en medio de esa carrera constante, el verdadero desafío es mantenerse.

Por eso insiste tanto en el concepto de legado. No habla solamente de números o reconocimiento, sino de impacto. De personas que encuentran motivación en su historia incluso fuera de la música. Él mismo se define como alguien que “vino de nada” y que simplemente decidió no abandonar sus sueños.

Quizá por eso mira el éxito con cierta cautela. Aunque canciones como Hecha Pa’ Mí, Orión o Paris lo convirtieron en uno de los nombres más reconocibles del género urbano latino, tiene claro que ningún resultado está garantizado. La industria, aseguró, funciona en ciclos. Hay momentos de auge, momentos de caída y momentos donde lo verdaderamente importante es soresistir. “Ahí es donde se separan los débiles de los fuertes”, afirmó.