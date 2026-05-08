De la sorpresa global de Bruno Mars a la intensidad orquestal de Lykke Li, esta semana de mayo redefine el panorama sonoro. Exploramos los lanzamientos imprescindibles que fusionan el pop internacional, el despecho colombiano, la vanguardia británica y el fenómeno viral del "costeñita core".

Bruno Mars – “Lo Arriesgo Todo”

Bruno Mars demuestra que no conoce límites al presentar la versión en español de su éxito “Risk It All”. Con una dicción cuidada y su habitual maestría vocal, el artista hawaiano conquista un mercado aún más amplio, reafirmando su estatus como uno de los camaleones más brillantes y polifacéticos de la industria actual.

De la sorpresa global de Bruno Mars a la intensidad orquestal de Lykke Li, esta semana de mayo redefine el panorama sonoro. Exploramos los lanzamientos imprescindibles que fusionan el pop internacional, el despecho colombiano, la vanguardia británica y el fenómeno viral del "costeñita core".