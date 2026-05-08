De la sorpresa global de Bruno Mars a la intensidad orquestal de Lykke Li, esta semana de mayo redefine el panorama sonoro. Exploramos los lanzamientos imprescindibles que fusionan el pop internacional, el despecho colombiano, la vanguardia británica y el fenómeno viral del "costeñita core".
Bruno Mars – “Lo Arriesgo Todo”
Bruno Mars demuestra que no conoce límites al presentar la versión en español de su éxito “Risk It All”. Con una dicción cuidada y su habitual maestría vocal, el artista hawaiano conquista un mercado aún más amplio, reafirmando su estatus como uno de los camaleones más brillantes y polifacéticos de la industria actual.
De la sorpresa global de Bruno Mars a la intensidad orquestal de Lykke Li, esta semana de mayo redefine el panorama sonoro. Exploramos los lanzamientos imprescindibles que fusionan el pop internacional, el despecho colombiano, la vanguardia británica y el fenómeno viral del "costeñita core".
Lykke Li – “The Afterparty” (Álbum)
La aclamada artista sueca regresa oficialmente este 8 de mayo con su sexto álbum de estudio, “The Afterparty”. Tras su exitoso paso por Coachella, Li entrega un proyecto íntimo y cinematográfico encabezado por el sencillo principal "Happy Now". El disco, que incluye temas potentes como "Knife In The Heart" (grabado con una orquesta de 17 músicos), consolida su estilo introspectivo y experimental, preparándose para una gira que la llevará por Brasil y a compartir escenario con Robyn en septiembre.
Rels B – “a lova lova FLAKK”
Tras paralizar la Plaza Mayor de Madrid con una escucha masiva, el mallorquín presenta un álbum que respira madurez. Bajo una atmósfera hipnótica de R&B y sonidos lo-fi, Rels B reflexiona sobre el amor en un trabajo íntimo y envolvente que confirma su posición como una de las voces más influyentes de la escena urbana española.
Charli XCX – “Rock Music”
Fiel a su espíritu rupturista, la británica lanza un sencillo que desafía cualquier etiqueta de género. "Rock Music" es una explosión de energía contemporánea y liberación visual que posiciona a Charli una vez más en la vanguardia del pop electrónico global, desdibujando las líneas entre lo alternativo y lo comercial.
Jessi Uribe & Paola Jara – “Despecho a 2 Voces”
La dupla definitiva de la música popular colombiana lanza un álbum de 11 canciones diseñado para sanar las heridas del corazón. Con el foco en su tema "Infidelidad", los artistas inician una gira internacional por Europa, consolidando un repertorio que promete convertirse en el nuevo canon del despecho para sus seguidores alrededor del mundo.
Maía – “Nacimos Ganadores”
La barranquillera Maía entrega un himno de resiliencia que fusiona la cumbia contemporánea con el pop tropical. Es una canción de identidad y fuerza colectiva que celebra la capacidad de levantarse y reinventarse, reafirmando su lugar como una de las voces más poderosas y auténticas de Colombia.
Aria Vega – “Cule Poco (sirena_besarico_costeña)”
El "costeñita core" se vuelve oficial con este lanzamiento que ya es tendencia absoluta en redes sociales. Aria Vega conecta con su origen barranquillero a través de jerga auténtica y una estética playera, generando un impacto cultural que trasciende la música para convertirse en un estilo de vida viral.
Mike Bahía & Corina Smith – “Encubiertos”
Una historia de amor secreta grabada en los paisajes de Isla Margarita. Mike Bahía y Corina Smith demuestran una química inmejorable en este track que mezcla ritmos urbanos y caribeños, perfilándose como el acompañamiento ideal para la temporada de verano que se avecina.