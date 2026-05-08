Tarifa y seguridad: las razones detrás de la protesta en la Pedagógica

Las protestas en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional no surgieron solo por los disturbios de esta semana. Detrás están reclamos por una tarifa diferencial en TransMilenio, denuncias de agresiones contra estudiantes y cuestionamientos al manejo de la protesta por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

El reclamo detrás de las protestas

Las movilizaciones de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, en el norte de Bogotá, volvieron a poner sobre la mesa una discusión que la comunidad universitaria viene planteando desde hace días: el costo del transporte público para jóvenes de universidades públicas y la seguridad de quienes usan el sistema TransMilenio.

El rector de la institución, Helberth Choachí, defendió el sentido inicial de las manifestaciones y sostuvo que el debate no puede reducirse a los daños registrados en estaciones o buses. Según explicó, la protesta surgió en medio de denuncias por presuntas agresiones contra estudiantes y por la necesidad de abrir una discusión sobre una tarifa diferencial para jóvenes que estudian en universidades públicas.

Choachí también afirmó que la universidad ya radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue un enfrentamiento previo entre estudiantes y personal de vigilancia de TransMilenio, que, según su versión, dejó varios universitarios heridos. El rector pidió no generalizar las acusaciones contra toda la comunidad estudiantil y señaló que muchos estudiantes tienen convenios o apoyos para el uso del transporte público.

Tarifa, movilidad y seguridad

El punto de fondo es económico y social. Para 2026, la tarifa unificada de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable quedó en $3.550, según el sistema de transporte. El Distrito sostiene que el ajuste se hizo para garantizar la sostenibilidad financiera del SITP y que se mantienen subsidios y pasajes gratuitos para población vulnerable.

Sin embargo, la discusión de los estudiantes apunta a otro grupo: jóvenes universitarios que no necesariamente están cubiertos por esos beneficios y que dependen del transporte público para asistir a clases. Por eso, el rector planteó que la tarifa diferencial debe verse como un asunto de acceso a la educación y no solo como un problema de evasión del pasaje.

La jornada también escaló por el choque entre manifestantes, encapuchados y fuerza pública. La intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden se dio después de bloqueos en el sector, y los hechos terminaron con daños en buses, en la estación Calle 76 y en la fachada de la Universidad Sergio Arboleda. Más de 90.000 usuarios habrían resultado afectados por los bloqueos.

Desde el Distrito, el secretario de Seguridad, César Restrepo, negó que la Policía hubiera ingresado a la Universidad Pedagógica y calificó esa versión como falsa. La administración distrital también pidió información para identificar a personas señaladas de ataques contra la infraestructura de TransMilenio.​​​​​​​