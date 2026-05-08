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Esposa de Falcao alista importante evento en Bogotá, ¿de qué trata?

Vie, 08/05/2026 - 09:52
Lorelei Tarón, esposa de Falcao, anunció un evento multitudinario en Bogotá el próximo 23 de mayo, aquí todos los detalles.
Esposa de Falcao
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Mientras Radamel Falcao García continúa haciendo historia en el fútbol colombiano con la camiseta de Millonarios FC, su esposa, Lorelei Tarón, prepara un evento en Bogotá enfocado en el bienestar, el crecimiento personal y la sanación femenina.

La cantante anunció la realización de “El Jardín de Power Girls”, un encuentro dirigido a mujeres que se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en la capital del país y que contará con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento colombiano.

Lorelei Tarón apuesta por un espacio de crecimiento femenino

El evento, que tendrá lugar en el Teatro Juan Pablo González Pombo, busca reunir a cientos de mujeres en torno a conversaciones sobre empoderamiento, bienestar emocional y desarrollo personal.

Según se conoció, “El Jardín de Power Girls” incluirá una serie de charlas y experiencias diseñadas para fomentar la conexión, la inspiración y la sanación colectiva entre las asistentes.

La iniciativa surge en medio de la nueva etapa que vive la familia de Falcao en Colombia, luego de que el delantero llegara a Millonarios en 2024, decisión que llevó al hogar García Tarón a establecerse nuevamente en Bogotá.

Adriana Lucía y Ana María Estupiñán estarán presentes

Entre las invitadas confirmadas para el evento aparecen reconocidas figuras del entretenimiento nacional como Adriana Lucía y Ana María Estupiñán, quienes compartirán experiencias personales y mensajes enfocados en el crecimiento integral de la mujer.

La jornada pretende convertirse en un espacio de inspiración para las asistentes, combinando conversaciones íntimas, testimonios y actividades enfocadas en el fortalecimiento emocional.

La historia de amor entre Falcao y Lorelei Tarón

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón contrajeron matrimonio en 2007, cuando el delantero brillaba en River Plate.

Desde entonces, la carrera internacional del atacante colombiano los convirtió en una familia nómada, viviendo en países como Portugal, España, Francia, Inglaterra y Turquía.

Durante esos años nacieron sus cinco hijos: Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven, quienes han acompañado al futbolista en cada etapa de su carrera profesional.

Precio de las entradas para “El Jardín de Power Girls”

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles y tienen precios entre los $60.000 y $80.000 pesos colombianos, sin incluir IVA ni costos adicionales por servicio.

Creado Por
Kienyke.com
Radamel Falcao García
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