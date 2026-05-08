Mientras Radamel Falcao García continúa haciendo historia en el fútbol colombiano con la camiseta de Millonarios FC, su esposa, Lorelei Tarón, prepara un evento en Bogotá enfocado en el bienestar, el crecimiento personal y la sanación femenina.

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La cantante anunció la realización de “El Jardín de Power Girls”, un encuentro dirigido a mujeres que se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en la capital del país y que contará con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento colombiano.

Lorelei Tarón apuesta por un espacio de crecimiento femenino

El evento, que tendrá lugar en el Teatro Juan Pablo González Pombo, busca reunir a cientos de mujeres en torno a conversaciones sobre empoderamiento, bienestar emocional y desarrollo personal.

Según se conoció, “El Jardín de Power Girls” incluirá una serie de charlas y experiencias diseñadas para fomentar la conexión, la inspiración y la sanación colectiva entre las asistentes.