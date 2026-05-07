Alexa Torrex sigue llamando la atención luego de su inesperada eliminación de La casa de los famosos el pasado domingo 3 de mayo.

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Aunque durante los primeros meses del reality fue una de las concursantes con mayor respaldo del público, la santandereana perdió apoyo progresivamente y terminó convirtiéndose en la participante con el porcentaje más bajo en la reciente jornada de eliminación.

Así quedaron las votaciones en la eliminación de Alexa Torrex

En la gala más reciente, Alexa Torrex obtuvo apenas el 17.26 % de los votos, resultado que no le alcanzó para continuar en competencia. Sus compañeros lograron superarla con los siguientes porcentajes:

Alejandro Estrada: 27.70 %

Mariana Zapata: 20.39 %

Tebi Bernal: 17.34 %

Valentino Lázaro: 17.30 %

La diferencia fue mínima frente a algunos de sus rivales, pero suficiente para marcar el final de su participación en el programa.

Alexa Torrex volvió a las redes sociales tras su salida

Luego de regresar al mundo exterior, Alexa Torrex retomó el contacto con sus seguidores. En la tarde del 5 de mayo, la influencer recibió nuevamente su celular y confirmó su regreso a redes sociales con una publicación que rápidamente generó reacciones.

La exparticipante compartió la imagen de un peluche con un estilo parecido al suyo y acompañó la fotografía con un corto mensaje:

“He vuelto”.

Sin embargo, horas después volvió a llamar la atención por unas declaraciones dirigidas a Mariana Zapata, relacionadas con unos cajones que utilizaba dentro de la casa estudio.

La indirecta de Alexa Torrex contra Mariana Zapata

Alexa Torrex no ocultó su molestia luego de enterarse de que Mariana Zapata quería usar los espacios que ella ocupaba dentro del reality.

A través de redes sociales, escribió:

Quédate con los cajones, total ella siempre se creyó la princesa de la casa

Posteriormente agregó:

Mis cajones deben ser para mis chicos, qué rabia

Alexa Torrex se desmayó después de salir de La casa de los famosos

Ahora que la cucuteña retomó las riendas de sus redes sociales, apareció para hablar del momento en el que tuvo que abandonar la casa estudio, muy conmovida con la reacción de Alejandro Estrada y Tebi Bernal, también aprovechó para decir: "Escuchen esto, cuando a mí se me apaga la trasmisión, esto es un secreto, yo me desmayé".