Lo que se sabe de Mateo Pérez, el periodista desaparecido en Antioquia

La desaparición y presunto asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda encendió las alertas de la FLIP y la Defensoría del Pueblo. El comunicador realizaba labores de reportería en zona rural de Briceño, Antioquia, un municipio afectado por disputas entre grupos armados ilegales.
¿Quién era Mateo Pérez Rueda?
Mateo Pérez Rueda era periodista del norte de Antioquia, director del medio local El Confidente, de Yarumal, y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Según la información conocida hasta ahora, fue reportado como desaparecido desde el martes 5 de mayo, cuando se encontraba en Briceño realizando labores de reportería.
El comunicador habría llegado a la zona para documentar hechos recientes de orden público, en particular los combates entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional. Versiones locales señalan que intentó ingresar hacia la vereda Palmichal, en jurisdicción de Briceño, donde buscaba información sobre la situación de seguridad.
La Fundación para la Libertad de Prensa informó que, según datos preliminares, Pérez Rueda habría sido asesinado en esa zona rural. La Defensoría del Pueblo también expresó preocupación por las versiones conocidas, según las cuales se presume que el hecho habría sido cometido por integrantes del Frente 36 mientras el periodista adelantaba su trabajo.
Las autoridades y organismos humanitarios siguen intentando establecer su paradero, su estado y las condiciones para acceder a la zona.
Una desaparición en medio de una crisis humanitaria
El caso ocurre en un contexto de riesgo advertido previamente por la Defensoría del Pueblo. En noviembre de 2025, la entidad emitió la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 para Briceño, por la escalada de confrontación armada que afecta tanto el casco urbano como zonas rurales del municipio.
La alerta identificó riesgos para la población civil por la disputa entre el Frente 36, el grupo Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Ejército Gaitanista de Colombia. También advirtió sobre amenazas selectivas, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, homicidios y otras vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz solicitar información a las disidencias representadas en la mesa de conversaciones del Estado Mayor de los Bloques y el Frente, con el fin de obtener datos sobre el paradero y estado de Mateo Pérez. También expresó solidaridad con su familia, sus colegas de El Confidente y sus compañeros de la Universidad Nacional.
¿Qué sigue en el caso?
Por su parte, autoridades departamentales han señalado a alias Víctor Chala, integrante de las disidencias de alias Calarcá, como presunto responsable de lo ocurrido. Según reportes conocidos, por información que permita ubicarlo se ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos.
El punto central ahora es la verificación en terreno. La Defensoría indicó que mantiene coordinación con la FLIP, autoridades regionales y organismos humanitarios para acompañar a la familia y adelantar las gestiones necesarias. También insistió en la obligación de proteger la vida, la población civil y el ejercicio del periodismo en territorios afectados por el conflicto armado.