Lo que se sabe de Mateo Pérez, el periodista desaparecido en Antioquia

La desaparición y presunto asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda encendió las alertas de la FLIP y la Defensoría del Pueblo. El comunicador realizaba labores de reportería en zona rural de Briceño, Antioquia, un municipio afectado por disputas entre grupos armados ilegales.

¿Quién era Mateo Pérez Rueda?

Mateo Pérez Rueda era periodista del norte de Antioquia, director del medio local El Confidente, de Yarumal, y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Según la información conocida hasta ahora, fue reportado como desaparecido desde el martes 5 de mayo, cuando se encontraba en Briceño realizando labores de reportería.

El comunicador habría llegado a la zona para documentar hechos recientes de orden público, en particular los combates entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional. Versiones locales señalan que intentó ingresar hacia la vereda Palmichal, en jurisdicción de Briceño, donde buscaba información sobre la situación de seguridad.

La Fundación para la Libertad de Prensa informó que, según datos preliminares, Pérez Rueda habría sido asesinado en esa zona rural. La Defensoría del Pueblo también expresó preocupación por las versiones conocidas, según las cuales se presume que el hecho habría sido cometido por integrantes del Frente 36 mientras el periodista adelantaba su trabajo.

Las autoridades y organismos humanitarios siguen intentando establecer su paradero, su estado y las condiciones para acceder a la zona.