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¿Lluvia o sol? Así estará el clima en Bogotá este jueves

Jue, 07/05/2026 - 05:00
El Idiger entregó el pronóstico para este jueves 7 de mayo en Bogotá, con cielo nublado, posibles lloviznas y temperatura mínima cercana a 11°C.
Bogotá
Créditos:
Referencia / Pexels

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este jueves 7 de mayo de 2026 en Bogotá, una jornada en la que se prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, durante la madrugada predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas en el norte y oriente de la capital. La temperatura mínima estaría alrededor de los 11°C.

Para la mañana, el Idiger informó que son probables lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de Bogotá, especialmente hacia el nororiente.

Los ciudadanos también pueden revisar el pronóstico de lluvias en tiempo real a través de Mapas Bogotá, desde celular, tableta o computador.

Para hacerlo, debe ingresar a mapas.bogota.gov.co y seleccionar, en el costado derecho, el ícono de mapa. Luego, en la ventana “Tipos de mapa”, debe buscar la opción “Otros mapas” y elegir “Lluvias”.

Después, en el buscador, puede digitar la dirección del lugar que desea consultar. Al seleccionar la dirección reconocida por el sistema, aparecerá en el mapa la ubicación y la información disponible sobre lluvias en ese punto de la ciudad.

Recomendaciones para la jornada

Ante la posibilidad de lloviznas y lluvias ligeras, especialmente en el norte, oriente y nororiente de Bogotá, se recomienda revisar el estado del clima antes de salir, planear los desplazamientos con anticipación y tener precaución en vías con alta congestión o superficies húmedas.

El pronóstico puede variar durante el día, por lo que las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales del Idiger y las herramientas distritales disponibles para hacer seguimiento a las condiciones climáticas.

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