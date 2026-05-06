Regiotram del Norte: ¿qué pierde y qué conserva Bogotá al salir de la cofinanciación?

El nuevo Conpes 4190 cambió la financiación del Regiotram del Norte y dejó a Bogotá por fuera del esquema de cofinanciación. La decisión aumenta el aporte de la Nación y abre una discusión sobre el papel que tendrá el Distrito en una obra que atravesará parte de la ciudad.

Una nueva distribución de recursos

El proyecto, también conocido como Tren de Zipaquirá, tendrá un costo estimado de $17,36 billones, a precios constantes de 2024. Con la nueva distribución, la Nación asumirá $14,17 billones, equivalentes al 81,6 % del valor total.

El porcentaje restante, correspondiente al 18,4 %, estará a cargo de la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional, con un aporte conjunto de $3,19 billones.

El cambio modifica el modelo que venía contemplando la participación financiera del Distrito. Bogotá había manifestado disposición de aportar cerca de $2,3 billones, pero condicionada a ajustes técnicos sobre el trazado urbano, la integración con el transporte de la ciudad y la forma en que el tren ingresaría a la capital.

La Alcaldía de Bogotá señaló que la expedición del Conpes tomó por sorpresa a la administración distrital. El secretario general, Miguel Silva Moyano, afirmó que los equipos técnicos del Distrito no fueron consultados y advirtió que las observaciones de Bogotá no se resolvían excluyendo a la ciudad, sino mediante trabajo conjunto entre las entidades involucradas.

La versión del Gobierno Nacional apunta en otra dirección. El presidente Gustavo Petro sostuvo que la reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado y que Bogotá no asistió. Según esa postura, la Nación asumió la parte que habría correspondido al Distrito para evitar que el proyecto se detuviera.

¿Qué pierde Bogotá y qué conserva?

La principal implicación no es solo presupuestal. Al no entrar como cofinanciador, Bogotá reduce su margen formal de incidencia sobre decisiones asociadas al diseño, la integración física, la operación y la conexión con otros sistemas de transporte, como TransMilenio y el Metro.

Sin embargo, quedar por fuera del convenio de cofinanciación no significa que la ciudad desaparezca del proyecto. El trazado del Regiotram del Norte tendrá buena parte de su recorrido dentro de Bogotá y varias estaciones en la capital, por lo que las decisiones técnicas seguirán teniendo efectos directos sobre la movilidad urbana.

El Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca han señalado que la puerta sigue abierta para que Bogotá participe más adelante. En ese escenario, el Distrito podría incorporarse como socio si decide aportar recursos y reintegrar a la Nación la parte que esta asuma en su nombre.

El Regiotram del Norte busca conectar Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá mediante un sistema férreo eléctrico de cerca de 49 kilómetros. El proyecto contempla 17 estaciones y una operación orientada a mejorar la movilidad entre la capital y los municipios de la Sabana.

La discusión de fondo está en cómo se coordinará una obra regional que tendrá efectos urbanos dentro de Bogotá, pero que ahora avanza sin la ciudad como aportante principal. Esa tensión puede incidir en aspectos como la inserción del tren en la carrera Novena, la conexión con corredores existentes y la articulación con futuros proyectos de transporte.

Lo que sigue será la definición del cronograma licitatorio. El Ministerio de Transporte ha indicado que el proyecto debe avanzar y que la meta es abrir la licitación a más tardar en julio de 2026. Mientras tanto, Bogotá, Cundinamarca y la Nación tendrán que precisar hasta dónde llegará la participación técnica del Distrito y qué condiciones permitirían su eventual entrada al esquema financiero.