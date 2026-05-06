El concejal de Bogotá, Julián Espinosa, denunció una posible dinámica detrás de los casos de extorsión en Bogotá: la venta ilegal de bases de datos con información personal de ciudadanos.

La denuncia fue presentada durante un debate de control político a la Secretaría de Seguridad, donde el cabildante expuso un video grabado con cámara oculta en Unilago. Según Espinosa, en el material se evidencia cómo se ofrecen bases de datos con información detallada de distintos grupos poblacionales, entre ellos adultos mayores y pensionados.

“Lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”, advirtió el concejal.

Extorsiones por llamadas y redes sociales

Tras la denuncia, Espinosa presentó cifras sobre la forma en que se están cometiendo estos delitos en la capital. En lo corrido de 2026 se han registrado 441 casos de extorsión en Bogotá.

De ese total, 214 casos se han realizado mediante llamadas telefónicas, equivalentes al 49%, y 96 a través de redes sociales, que representan el 22%. En conjunto, estas dos modalidades concentran el 71% de las extorsiones reportadas en la ciudad.

“Si la mayoría de las extorsiones se hacen por llamadas y redes sociales, la pregunta es de dónde están obteniendo la información de las personas”, señaló Espinosa.

El concejal también advirtió que este panorama obliga a revisar no solo la respuesta policial frente a la extorsión, sino las posibles fallas en la protección de datos personales y en los canales por los cuales esta información estaría llegando a estructuras criminales.

Además de la denuncia sobre las bases de datos, Espinosa cuestionó el cumplimiento de varias metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

Entre los indicadores señalados está la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el concejal, en 2024 la meta era 12 y el año cerró en 15,3. Para 2025, la meta era 12,9, pero el indicador llegó a 14,7.

También mencionó el aumento de los registros por extorsión, que pasaron de 1.688 en 2024 a 2.219 en 2025, y las lesiones personales, que se mantienen en niveles altos con 18.607 casos.

A esto se suman los hurtos en TransMilenio, que continúan por encima de los 10.000 casos anuales, y el aumento de incidentes reportados a la línea 123, entre ellos riñas, casos de maltrato y otros hechos asociados al deterioro de la convivencia.

“Las cifras del propio Distrito muestran que hay metas de seguridad que no se están cumpliendo. No es un tema de percepción, son datos oficiales”, afirmó el concejal.

Espinosa también criticó a la administración Galán por la falta de avances en la Cárcel Distrital II. Según dijo, el proyecto venía estructurado desde la administración anterior y el Gobierno Nacional ya había entregado el predio en 2024, pero actualmente no tiene ejecución.

El concejal señaló que el contrato por más de $5.196 millones para estudios y diseños fue terminado y que no hay un proyecto en marcha para su construcción.

“Mientras se responsabiliza a la justicia por la liberación de delincuentes, la ciudad sigue sin ampliar su capacidad carcelaria.”, concluyó Espinosa.