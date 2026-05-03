Lo que se sabe del judío asesinado brutalmente en Bogotá

El hallazgo del cuerpo de Nachum Israel Eber, ciudadano estadounidense de 51 años, dentro de un armario abandonado en el sur de Bogotá, abrió una investigación que aún no tiene respuestas claras. Su caso ha llamado la atención no solo por las circunstancias del crimen, sino por los detalles de su vida en Colombia, donde llegó en busca de una relación sentimental.

Un viaje marcado por la búsqueda de pareja

Nachum Israel Eber, originario de Nueva York y miembro de una comunidad judía ortodoxa, había llegado a Colombia tras atravesar un divorcio ocurrido años atrás. Según versiones recopiladas por el New York Post, el hombre llevaba tiempo intentando rehacer su vida sentimental, incluso con apoyo de intermediarios en otros países.



Lea: Hallan muerto a conductor en Bogotá tras desaparecer en pleno servicio

Colombia apareció como una alternativa en ese proceso, también influenciada por referencias dentro de su comunidad religiosa. Durante su estadía en el país, Eber conoció a una joven colombiana en Barranquilla con quien inició una relación que avanzó rápidamente. En poco tiempo, contrajeron matrimonio en una ceremonia religiosa y celebraron posteriormente en Bogotá.

Los detalles de esta relación se conocieron luego de que el New York Post entrevistara a Yosef Matheron, un colombiano que se hizo amigo del extranjero y que además le ayudó como traductor durante su estadía en el país.

Según ese testimonio, la relación terminó poco después. Matheron relató que la joven decidió dar un paso atrás al no sentirse preparada para asumir el compromiso. Tras la ruptura, Eber decidió permanecer en Colombia, pese a recomendaciones de regresar a Estados Unidos, y continuó en la búsqueda de una nueva pareja.

Sus últimos movimientos en Bogotá

Las autoridades han logrado reconstruir parcialmente los últimos días de Eber en la ciudad. El ciudadano estadounidense se hospedaba en el norte de Bogotá y desde allí se movilizaba mientras sostenía distintos encuentros.

Según los registros disponibles, fue visto con vida por última vez el 21 de abril, cuando salió de su lugar de alojamiento tras coordinar un encuentro, al parecer una cita. Desde ese momento, no se volvió a tener información clara sobre su paradero.



Lea también: Alerta en Bogotá por nuevo caso de viruela símica: qué se sabe y riesgos

El cuerpo fue encontrado el 22 de abril dentro de un armario abandonado en vía pública, en una zona de la localidad de Bosa. Por ahora, las autoridades manejan como una de las principales hipótesis un posible hurto que habría derivado en su muerte. Sin embargo, esta línea no ha sido confirmada y no se descartan otros escenarios.

El crimen ha generado conmoción tanto en Bogotá como en la comunidad judía de Nueva York. Allegados lo describen como un hombre reservado, profundamente religioso y enfocado en su familia.