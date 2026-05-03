La muerte de Yeison Jiménez sigue generando conmoción en Colombia, no solo por la inesperada tragedia, sino por los inquietantes detalles que rodearon sus últimos días. Su viuda, Sonia Restrepo, reveló recientemente una serie de experiencias previas al accidente que hoy muchos interpretan como señales difíciles de ignorar.

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Sueños que anticipaban la tragedia

A pocas semanas de dar a luz, Sonia comenzó a tener sueños recurrentes con el artista. Imágenes intensas que le generaban angustia, pero que, según sus propias palabras, prefería no enfrentar completamente. “Es una parte que a mí me duele contar”, confesó.

Lo más inquietante es que no fue la única. Uno de los colegas cercanos al cantante aseguró haber tenido sueños similares, lo que aumentó la sensación de que algo no estaba bien.

El incidente aéreo que encendió las alarmas

Semanas antes del fatal desenlace, el intérprete vivió un momento crítico durante un vuelo en Medellín. La avioneta en la que viajaba presentó fallas técnicas justo al despegar. Según testigos, “arrancó sin fuerza”, lo que generó un alto riesgo.

La rápida reacción del piloto evitó lo que pudo convertirse en una tragedia anticipada. Sin embargo, el episodio dejó una sensación de alerta que, con el tiempo, cobraría un significado más profundo.

El miedo que intentaron evitar

A pesar de los temores, Sonia intentó mantenerse firme. Recordaba constantemente una frase que el propio Yeison repetía: “A lo que más temiera uno, más lo llamaba”. Esa idea la llevó a intentar no darle poder a sus preocupaciones, aunque la inquietud persistía.

El trágico accidente que estremeció al país

El 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo mientras se dirigía a cumplir con uno de sus compromisos musicales. La noticia sacudió a sus seguidores y a la industria, especialmente porque meses antes el cantante había hablado públicamente sobre sueños que hoy muchos consideran una premonición.

“El destino es el destino”

En su testimonio para el programa Se Dice de Mí, Sonia Restrepo abrió su corazón y reflexionó sobre lo ocurrido. Entre el dolor y la introspección, expresó una duda que la acompaña: si haber prestado más atención a esas señales habría cambiado el desenlace.

“Yo aún me pregunto… si uno hubiera tomado sus sueños más seriamente, quizás esto no hubiera pasado”, confesó. Sin embargo, también reconoce la inevitabilidad de los hechos: “Luego entiendo que el destino es el destino”.