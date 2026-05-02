Esposa de Yeison Jiménez recordó cómo se conocieron

Ese cruce de miradas fue el inicio de una conexión inmediata.

El baile que lo cambió todo

El primer acercamiento ocurrió con una invitación sencilla: bailar un vallenato. Sonia aceptó, sin imaginar que ese momento marcaría el inicio de una historia que crecería con el tiempo.

Durante esa primera conversación, el cantante se presentó con seguridad y carisma: “Hola, mucho gusto, Yeison Jiménez con el corazón”. Sin embargo, ella decidió no facilitarle las cosas y le dejó claro que, si quería su número, tendría que ganárselo.

Una conexión que fue creciendo

Tras ese primer encuentro, el contacto no se perdió. Días después, Yeison la llamó y la invitó a reencontrarse. A partir de ahí, comenzaron a compartir más tiempo juntos, incluyendo viajes y presentaciones musicales del artista.

La relación se fue construyendo de manera natural, entre conversaciones, risas y momentos compartidos que fortalecieron el vínculo.

Un amor sin etiquetas desde el inicio

Uno de los detalles más curiosos de su historia es que, aunque Yeison ya la presentaba públicamente como su novia, nunca hizo una propuesta formal. “Le decía a todo el mundo ‘mi novia’, pero a mí no me lo había dicho”, recordó Sonia entre risas.

El primer beso también llegó sin presión, en medio de esa dinámica espontánea que caracterizó su relación desde el comienzo.

Para Sonia Restrepo, esta historia significó una nueva oportunidad emocional. A pesar de sus dudas iniciales, logró reconstruir su confianza y abrirse nuevamente al amor.