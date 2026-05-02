Esposa de Yeison Jiménez recordó cómo se conocieron

La historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo sigue conmoviendo a sus seguidores, especialmente por la forma inesperada en que comenzó en medio de una etapa difícil en la vida de ella.
Restrepo ha recordado con emoción cómo, tras atravesar momentos de incertidumbre y dudas personales, llegó a pensar que no volvería a enamorarse. Con una hija y muchas preguntas sobre su futuro sentimental, confesó que incluso se cuestionaba: “¿A mí quién me va a querer con una hija?”.
Un encuentro inesperado en una discoteca
El destino cambió una noche cualquiera en una discoteca del municipio de Pensilvania. Allí, mientras compartía con amigas, Sonia conoció al joven artista que empezaba a abrirse camino en la música.
“Ahí fue que conozco al ser humano que me cambió la vida definitivamente”, relató. En ese momento, Yeison Jiménez estaba cantando en el lugar y, según recuerda Sonia, no dejaba de mirarla mientras interpretaba sus canciones.
Ese cruce de miradas fue el inicio de una conexión inmediata.
El baile que lo cambió todo
El primer acercamiento ocurrió con una invitación sencilla: bailar un vallenato. Sonia aceptó, sin imaginar que ese momento marcaría el inicio de una historia que crecería con el tiempo.
Durante esa primera conversación, el cantante se presentó con seguridad y carisma: “Hola, mucho gusto, Yeison Jiménez con el corazón”. Sin embargo, ella decidió no facilitarle las cosas y le dejó claro que, si quería su número, tendría que ganárselo.
Una conexión que fue creciendo
Tras ese primer encuentro, el contacto no se perdió. Días después, Yeison la llamó y la invitó a reencontrarse. A partir de ahí, comenzaron a compartir más tiempo juntos, incluyendo viajes y presentaciones musicales del artista.
La relación se fue construyendo de manera natural, entre conversaciones, risas y momentos compartidos que fortalecieron el vínculo.
Un amor sin etiquetas desde el inicio
Uno de los detalles más curiosos de su historia es que, aunque Yeison ya la presentaba públicamente como su novia, nunca hizo una propuesta formal. “Le decía a todo el mundo ‘mi novia’, pero a mí no me lo había dicho”, recordó Sonia entre risas.
El primer beso también llegó sin presión, en medio de esa dinámica espontánea que caracterizó su relación desde el comienzo.
Para Sonia Restrepo, esta historia significó una nueva oportunidad emocional. A pesar de sus dudas iniciales, logró reconstruir su confianza y abrirse nuevamente al amor.