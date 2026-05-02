Iván Cepeda y la Constituyente: ¿reforma o riesgo?

Hablar de constituyente en Colombia no es un gesto menor. No es una palabra neutra. Es, en esencia, tocar el corazón del país.

Y cuando lo hace Iván Cepeda Castro, no es casual ni improvisado. Es una señal política.

En su discurso, la constituyente aparece envuelta en una narrativa legítima: ampliar la democracia, incluir a quienes históricamente han quedado por fuera, corregir desequilibrios. Es una idea que conecta con una deuda real del país. Colombia sigue siendo una democracia con grietas profundas.

Pero ahí no está el punto de tensión.

El punto está en lo que no se dice del todo.

Porque una constituyente no es una reforma más. No es ajustar una ley ni modificar un artículo. Es abrir la puerta a reescribir las reglas completas del juego. Es volver a poner sobre la mesa qué Estado somos, cómo se distribuye el poder y hasta dónde llegan los límites institucionales.

Y eso cambia todo.

La Constitución Política de Colombia de 1991 no es perfecta, pero sí es el resultado de un pacto que, con todas sus contradicciones, logró estabilizar al país en uno de sus momentos más críticos. Tocar ese pacto implica algo más que voluntad política: implica responsabilidad histórica.

El discurso de Cepeda, leído con cuidado, no plantea una ruta concreta ni inmediata. No hay cronograma, ni mecanismo definido, ni condiciones claras. Lo que sí hay es algo más potente: una idea instalada.

Y ahí está su verdadera fuerza.

Porque hablar de constituyente hoy funciona como un instrumento de presión. Pone en jaque al Congreso, interpela a las cortes y moviliza una conversación pública que va más allá de cualquier reforma puntual. Es una forma de decir: si el sistema no responde, el sistema se cambia.

El problema es que entre esa intención y su ejecución hay un terreno delicado.

Una constituyente puede ser un ejercicio de ampliación democrática. Pero también puede convertirse en un espacio donde las mayorías del momento redefinan las reglas a su favor. La historia latinoamericana tiene suficientes ejemplos para entender que esa línea es delgada.

Por eso el debate no puede quedarse en consignas.

No se trata de si la constituyente suena bien o mal. Se trata de entender qué significa realmente abrir ese proceso en un país como Colombia, en este momento político, con estas tensiones acumuladas.

La pregunta de fondo no es si el país necesita cambios. Eso es evidente.

La verdadera pregunta es otra:

¿Colombia está buscando perfeccionar su democracia… o está dispuesta a arriesgarla para reinventarla?