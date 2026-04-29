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Lili Pink: del imperio del panty al ojo de la Fiscalía

Mié, 29/04/2026 - 11:16
Lili Pink pasó de fenómeno de consumo a investigación de la Fiscalía por presunto contrabando y lavado. El debate ya no es el precio, sino la transparencia detrás del modelo.
Lili Pink: del imperio del panty al ojo de la Fiscalía
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Durante años, Lili Pink construyó un modelo de negocio que parecía imbatible: precios bajos, expansión agresiva y presencia en centros comerciales de todo el país. La marca convirtió una prenda básica en un fenómeno de consumo masivo, pero detrás de esa eficiencia casi quirúrgica hoy empiezan a aparecer preguntas que van más allá de la moda.

Del éxito comercial a la investigación

El reciente operativo de la Fiscalía General de la Nación puso a la compañía en el centro de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos. No se trata de un señalamiento menor, sino de una grieta en la narrativa de éxito que durante años se presentó como ejemplo de crecimiento empresarial.

El modelo de Lili Pink siempre llamó la atención por sus precios difícilmente replicables, la rotación constante de producto y una logística que parecía adelantarse a la competencia. En un mercado donde los costos son cada vez más altos, su fórmula generaba admiración, pero también dudas silenciosas.

Hoy esas dudas entran en un terreno formal. Porque cuando una empresa logra vender de manera sistemática por debajo del mercado, la pregunta inevitable no es solo cómo lo hace, sino desde dónde lo hace.

La estructura empresarial tampoco es un asunto menor. La marca, que nació en Colombia bajo la familia Abadí, pasó a manos de un holding internacional. Esa arquitectura, aunque no es irregular en sí misma, suele complejizar la trazabilidad de las operaciones cuando aparecen investigaciones de esta magnitud.

Un caso que va más allá de la marca

Aquí es donde el caso deja de ser solamente empresarial para volverse estructural. Colombia ha sido históricamente vulnerable al contrabando en el sector textil, un fenómeno que no solo distorsiona los precios, sino que también golpea la industria formal, el empleo y la competencia leal.

Lili Pink, más que una marca, se convirtió en un símbolo de consumo cotidiano. Está presente en la rutina de millones de colombianos. Por eso, lo que ocurra con esta investigación no será un asunto aislado, sino una prueba para la capacidad del Estado de esclarecer prácticas dentro de una industria en la que, muchas veces, lo barato termina saliendo caro.

No se trata de condenar antes de tiempo. Se trata de entender qué puede haber detrás de un modelo que creció demasiado rápido como para pasar inadvertido. Porque cuando el precio es la principal promesa, la transparencia también debería ser la principal garantía.

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