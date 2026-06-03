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Abelardo de la Espriella pide a Trump sancionar a los compradores de votos del Caribe colombiano

Mié, 03/06/2026 - 16:43
Abelardo de la Espriella anunció que pedirá sanciones ante Estados Unidos contra políticos y empresarios del Caribe señalados de financiar compra de votos.
Abelardo de la Espriella pide a Trump sancionar a los compradores de votos del Caribe colombiano
Créditos:
Kienyke.com

En su primera entrevista tras la primera vuelta, Abelardo de la Espriella tomó una decisión que no tiene precedentes en la historia política reciente del país: solicitarle formalmente al gobierno de Donald Trump que incluya en la lista OFAC a políticos y empresarios del Caribe colombiano que, según dijo, están financiando la compra masiva de votos para la segunda vuelta.

Nombró a los hermanos Torres, señaló a Barranquilla como epicentro de la operación y fue explícito al advertir que pedirá que les retiren las visas a ellos y a sus familias. "Vamos a saber lo duro que muerde el tigre", advirtió.

Advertencia al sistema financiero

También lanzó un mensaje directo a los bancos. Dijo que ninguna entidad financiera puede prestarse para mover grandes sumas de dinero en época electoral en el Caribe colombiano. A su juicio, todo el que lo haga está financiando la compra de votos, y eso, aseguró, tendrá consecuencias.

Se trata de una jugada sin red, con nombres propios y con un aliado en la Casa Blanca. Ahora, el país entero está mirando si alguien se mueve.

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