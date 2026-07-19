Argentina ya empezó a jugar la final fuera de la cancha. A pocas horas del partido contra España por el título del Mundial 2026, cientos de hinchas comenzaron a reunirse en distintos puntos del país para vivir la previa entre nervios, cábalas y una confianza casi religiosa en Lionel Messi.

En Buenos Aires, uno de los lugares más concurridos es el Fan Fest instalado en la plaza Seeber, en el barrio de Palermo, donde los argentinos se preparan para ver el partido en pantalla gigante. Según la organización, por este espacio ya han pasado cerca de 140.000 personas durante los distintos encuentros del Mundial.

Ni el cielo gris ni la lluvia intermitente apagaron el entusiasmo. Con camisetas de la Selección, banderas celestes y blancas, bombos, cornetas, música en vivo y puestos de comida, la previa se vive como una fiesta cargada de ansiedad.

Cábalas, nervios y una ilusión intacta

Para muchos hinchas, ver la final en el mismo lugar no es casualidad, sino parte del ritual. Santiago Batalla, un joven de Buenos Aires, aseguró en diálogo con EFE que eligió el Fan Fest como cábala.

“Estoy muy ansioso. Esperamos que Argentina gane y que Messi sea el goleador del Mundial. Vinimos a ver el partido en este lugar como cábala”, dijo.

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La sensación se repite entre quienes llegaron desde temprano para asegurar un lugar frente a la pantalla gigante. Gabriela Torres, quien asistió con sus nietos, también recordó que vivió allí la final de Qatar 2022.

“Estoy muy nerviosa, tengo taquicardia. Para la final del Mundial de Qatar 2022 ya estuve acá. Para mí, ganamos. Vamos a sufrir como siempre, pero ganamos”, afirmó.

Buenos Aires y Rosario se visten de celeste y blanco

Además del Fan Fest de Palermo, otro punto llamativo para ver la final será la pista central de arena del predio donde se realiza la tradicional Exposición Rural de Argentina. Allí, en medio de vacas, caballos, corderos y otros animales de cría, también habrá pantalla gigante para seguir el partido.

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En Rosario, la ciudad natal de Lionel Messi, la expectativa también es enorme. El municipio instaló un fan fest en el Centro Cultural Fontanarrosa, con pantalla gigante y puestos de gastronomía para que los hinchas acompañen a la Selección en una jornada decisiva.

Argentina buscará ante España una nueva estrella mundialista. Mientras tanto, en las calles, plazas y pantallas gigantes, los hinchas ya viven la final con esa mezcla tan argentina de sufrimiento anticipado, esperanza y fe absoluta en su capitán.