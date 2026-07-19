Detrás de cada uniforme hay una historia que muchas veces no se ve: una familia que espera una llamada, una madre que reza, unos hijos que aprenden a vivir con la ausencia y un país que no siempre alcanza a dimensionar lo que significa servir.

Por eso, cada 19 de julio, Colombia conmemora el Día del Héroe de la Nación y sus Familias, una fecha creada mediante la Ley 913 de 2004 para reconocer el honor, el valor y la vocación de servicio de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública.

Este año, bajo el concepto “Colombia honra a quienes sirven y han servido con honor a la Nación”, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares lideraron una jornada de reconocimiento a quienes han dedicado su vida a proteger a los colombianos.

Servir también es dejar parte de la vida en el camino

La conmemoración exaltó a integrantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, quienes desde distintos territorios cumplen misiones de seguridad, defensa de la soberanía, atención de emergencias y apoyo a las comunidades.

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Servir a Colombia no es solo portar un uniforme. Es asumir una vida marcada por la disciplina, el riesgo, la distancia y el compromiso de estar donde muchos no llegan.

También es aceptar que cada misión puede cambiarlo todo.

Las familias, el otro rostro del servicio

La fecha también puso en el centro a las familias de los integrantes de la Fuerza Pública, quienes acompañan desde la casa una parte silenciosa del servicio.

Son ellas las que esperan, las que resisten la incertidumbre, las que sostienen con fortaleza a quienes salen a cumplir una misión y las que también cargan el peso de los sacrificios.

En esta jornada, el Sector Defensa envió además un mensaje de esperanza a las familias de los uniformados que permanecen privados de la libertad por grupos al margen de la ley, por quienes se mantiene el trabajo para lograr su regreso.

Memoria para quienes no volvieron

La conmemoración también fue un acto de memoria para quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber.

Honrar a los héroes no es solo recordarlos en una fecha. Es reconocer que detrás de cada nombre hay una historia, una familia y una entrega que dejó huella en el país.

Como parte de la jornada, las entidades del Sector Defensa realizaron ceremonias y actividades conmemorativas en diferentes regiones, con el propósito de exaltar el servicio, preservar la memoria y fortalecer el vínculo entre la Fuerza Pública y los colombianos.

Porque hay quienes sirvieron, quienes siguen sirviendo y quienes aún esperan volver. A todos ellos, Colombia les debe memoria, gratitud y reconocimiento.