El teniente Cristian Camilo Afanador Botero no dejó de servir cuando perdió una pierna. Cambió el campo de operaciones por las aulas de formación militar, pero mantuvo intacta la vocación que lo llevó a vestir el uniforme del Ejército Nacional.

Hoy forma a los futuros suboficiales de la institución en la Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá y también representa al Ejército como nadador paralímpico. Su historia es la de un hombre que enfrentó una de las pruebas más duras de la vida y decidió levantarse para seguir sirviendo.

El 21 de noviembre de 2021, durante una operación militar contra el Clan del Golfo en el departamento del Chocó, una mina antipersonal explotó cuando avanzaba junto a su unidad. Once soldados habían pasado antes por el mismo lugar. A él, la detonación le cambió la vida.

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La explosión le arrebató la pierna izquierda, le causó fracturas en la mano derecha y dejó esquirlas en varias partes de su cuerpo. La evacuación no fue inmediata. Las condiciones del clima hicieron que tuviera que esperar cerca de nueve horas antes de ser trasladado a un centro asistencial en Cali.

Una decisión más fuerte que la adversidad

La recuperación fue larga. Terapias, dolor, adaptación a una prótesis y un diagnóstico médico que estableció una pérdida del 90 % de su capacidad laboral marcaron el inicio de una nueva etapa.

Pero para el teniente Afanador, esa condición no significó el final de su vida militar. Por el contrario, se convirtió en una nueva forma de servir. Desde su experiencia, hoy les enseña a los futuros suboficiales que el liderazgo no se mide solo en el campo de combate, sino también en la capacidad de resistir, reconstruirse y seguir adelante.

Su testimonio se ha convertido en una lección viva de disciplina, carácter y vocación. En cada clase, lleva consigo no solo los conocimientos de la vida militar, sino también la autoridad moral de quien conoce el sacrificio de cerca.

Del uniforme a la piscina

La resiliencia también lo llevó al deporte adaptado. Actualmente, además de su labor como instructor, representa al Ejército Nacional como nadador paralímpico, una faceta en la que encontró otro camino para demostrar fortaleza física y mental.

Para él, la vida no terminó con la explosión. Se transformó. La piscina, al igual que el aula, se convirtió en un escenario para demostrar que la voluntad puede abrir nuevas rutas incluso después de la pérdida.

Una vida marcada por el servicio

La inspiración de su padre, suboficial del Ejército Nacional, y el recuerdo de su madre, a quien considera su guía desde el cielo, han sido pilares en su camino.

Afanador asegura que, si volviera a nacer, volvería a elegir servir en el Ejército. Esa frase resume una historia marcada por el dolor, pero también por el amor a la patria, la disciplina y la convicción de que el uniforme no se porta solo en el cuerpo, sino también en el carácter.

En el Día de los Héroes de la Nación y sus Familias, el Ejército Nacional exaltó su historia como ejemplo de quienes han convertido la adversidad en una nueva oportunidad para servir.

El teniente Cristian Camilo Afanador Botero perdió una pierna en combate, pero no perdió su propósito. Hoy sigue formando soldados, compitiendo en el deporte y recordando que el verdadero valor también está en levantarse cuando la vida cambia para siempre.