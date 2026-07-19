 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Fiscalía judicializa dos casos de maltrato animal

Los procesos corresponden a hechos ocurridos en Bogotá y Caquetá. Además, un juez condenó a un hombre por atacar a una gata en Cundinamarca.
perros
Créditos:
Fiscalía General de La Nación

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), avanzó en tres procesos relacionados con presuntos hechos de crueldad contra animales ocurridos en Bogotá, Caquetá y Cundinamarca.

Uno de los casos involucra a Edwin Andrés Vargas Pineda, quien fue imputado por el delito de maltrato animal agravado. La investigación señala que, en julio de 2021, habría atacado con un machete a un perro de raza pitbull llamado Kiuby, causándole graves heridas en la cabeza en un hecho registrado en la localidad de Usme, en Bogotá.

En un segundo proceso, la Fiscalía judicializó a Cristian Camilo Cárdenas Carrera por presunto maltrato animal agravado en Florencia, Caquetá. De acuerdo con la investigación, entre septiembre y octubre de 2023 habría dejado varios perros abandonados en una vivienda, sin alimento, agua ni condiciones adecuadas para su cuidado.

 

Durante una inspección realizada por las autoridades, fue encontrada una perra de raza husky siberiano, llamada Milagros, con un severo cuadro de desnutrición y deshidratación. En el mismo inmueble también fue hallado sin vida un perro de raza french poodle identificado como Scott.

A estos procesos se suma una sentencia emitida por un juez de Facatativá, Cundinamarca, que condenó a 12 meses de prisión a Gonzalo Garzón Rodríguez por causar graves lesiones a una gata mestiza llamada Lucy.

Según la Fiscalía, el hombre atacó al animal durante un acto de intolerancia, provocándole fractura de cráneo, la pérdida de un ojo y otras lesiones de consideración. Con las pruebas presentadas durante el juicio, el juez lo declaró responsable del delito de maltrato animal.

 

Caquetá
Bogotá
Fiscalía General de la Nación
Maltrato animal
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Colombia conmemora el Día del Héroe de la Nación y sus familias
honores-héroes-colombianos
La jornada exaltó el servicio de la Fuerza Pública, el sacrificio de sus familias y envió un mensaje de esperanza a los uniformados privados de la libertad.
Deportes
Argentina espera la final con España entre nervios y fe en Messi
Final-Argentina-Hinchas
La ansiedad, las cábalas y la confianza en Messi marcan la previa argentina antes de la final contra España.
Mundo
Netanyahu mantiene viaje a la ONU pese a amenaza de arresto
Netanyahu
El primer ministro de Israel asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, mientras crece la controversia por las declaraciones del alcalde de Nueva York sobre una posible detención.
Regiones
Ballenas en Buenaventura atraerían más de 290 mil turistas
temporada-avistamiento-ballenas
El Pacífico vallecaucano se prepara para una de sus temporadas más esperadas, con una proyección de ingresos cercana a los 30 millones de dólares.