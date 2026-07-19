La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), avanzó en tres procesos relacionados con presuntos hechos de crueldad contra animales ocurridos en Bogotá, Caquetá y Cundinamarca.
Uno de los casos involucra a Edwin Andrés Vargas Pineda, quien fue imputado por el delito de maltrato animal agravado. La investigación señala que, en julio de 2021, habría atacado con un machete a un perro de raza pitbull llamado Kiuby, causándole graves heridas en la cabeza en un hecho registrado en la localidad de Usme, en Bogotá.
En un segundo proceso, la Fiscalía judicializó a Cristian Camilo Cárdenas Carrera por presunto maltrato animal agravado en Florencia, Caquetá. De acuerdo con la investigación, entre septiembre y octubre de 2023 habría dejado varios perros abandonados en una vivienda, sin alimento, agua ni condiciones adecuadas para su cuidado.
Durante una inspección realizada por las autoridades, fue encontrada una perra de raza husky siberiano, llamada Milagros, con un severo cuadro de desnutrición y deshidratación. En el mismo inmueble también fue hallado sin vida un perro de raza french poodle identificado como Scott.
A estos procesos se suma una sentencia emitida por un juez de Facatativá, Cundinamarca, que condenó a 12 meses de prisión a Gonzalo Garzón Rodríguez por causar graves lesiones a una gata mestiza llamada Lucy.
Según la Fiscalía, el hombre atacó al animal durante un acto de intolerancia, provocándole fractura de cráneo, la pérdida de un ojo y otras lesiones de consideración. Con las pruebas presentadas durante el juicio, el juez lo declaró responsable del delito de maltrato animal.