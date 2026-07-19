La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), avanzó en tres procesos relacionados con presuntos hechos de crueldad contra animales ocurridos en Bogotá, Caquetá y Cundinamarca.

Uno de los casos involucra a Edwin Andrés Vargas Pineda, quien fue imputado por el delito de maltrato animal agravado. La investigación señala que, en julio de 2021, habría atacado con un machete a un perro de raza pitbull llamado Kiuby, causándole graves heridas en la cabeza en un hecho registrado en la localidad de Usme, en Bogotá.

En un segundo proceso, la Fiscalía judicializó a Cristian Camilo Cárdenas Carrera por presunto maltrato animal agravado en Florencia, Caquetá. De acuerdo con la investigación, entre septiembre y octubre de 2023 habría dejado varios perros abandonados en una vivienda, sin alimento, agua ni condiciones adecuadas para su cuidado.