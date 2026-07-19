El incendio forestal que afecta al municipio de El Peñón, Santander, continúa activo y mantiene en alerta a las autoridades debido a las dificultades para acceder al lugar donde se concentra la emergencia.
El fuego sigue propagándose en la vereda Buena Esperanza, sector El Buque, una zona montañosa con pendientes pronunciadas y terreno rocoso que ha complicado las labores de los organismos de socorro.
Aunque los equipos de emergencia logran avanzar por carretera hasta un punto cercano, el resto del trayecto debe realizarse a pie por una ladera de alto riesgo, lo que limita las operaciones para combatir las llamas.
Ante la persistencia del incendio, la administración municipal adelanta gestiones con los organismos de gestión del riesgo para coordinar apoyo aéreo, con el fin de facilitar el reconocimiento del terreno y fortalecer las labores de extinción.
De acuerdo con las autoridades, el incendio se desarrolla sobre una ladera con peñascos de aproximadamente 500 metros de altura, donde el desprendimiento constante de rocas representa un peligro para el personal de emergencia.
Mientras se define la estrategia de intervención, los organismos de socorro continúan monitoreando el comportamiento del fuego y evaluando las condiciones para reanudar las operaciones en el terreno.
La emergencia ocurre en un momento de alta preocupación por las condiciones climáticas en Santander, donde seis municipios permanecen en alerta roja por riesgo de incendios forestales.