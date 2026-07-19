El incendio forestal que afecta al municipio de El Peñón, Santander, continúa activo y mantiene en alerta a las autoridades debido a las dificultades para acceder al lugar donde se concentra la emergencia.

El fuego sigue propagándose en la vereda Buena Esperanza, sector El Buque, una zona montañosa con pendientes pronunciadas y terreno rocoso que ha complicado las labores de los organismos de socorro.

Aunque los equipos de emergencia logran avanzar por carretera hasta un punto cercano, el resto del trayecto debe realizarse a pie por una ladera de alto riesgo, lo que limita las operaciones para combatir las llamas.