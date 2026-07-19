El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantendrá su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, pese a las declaraciones del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien aseguró que analiza si puede ordenar su arresto.

La polémica surgió luego de que Mamdani afirmara en una entrevista que estudia con su equipo jurídico el alcance de sus facultades para actuar en caso de que el mandatario israelí visite la ciudad.

El alcalde sostuvo que Netanyahu debería responder ante la Corte Penal Internacional (CPI), que en 2024 emitió una orden de arresto al considerar que existen motivos razonables para investigarlo por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.

Desde Israel, el embajador ante las Naciones Unidas, Danny Danon, aseguró que el viaje del primer ministro sigue en firme y que las declaraciones del alcalde no modificarán la agenda oficial.

El diplomático cuestionó las afirmaciones de Mamdani y aseguró que Netanyahu acudirá a la Asamblea General para exponer la posición de Israel ante la comunidad internacional y defender el derecho del país a garantizar su seguridad.

La Asamblea General de la ONU se celebrará en septiembre y reunirá en Nueva York a decenas de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.

Las declaraciones del alcalde han reavivado el debate sobre el alcance de las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional y la posibilidad de hacerlas efectivas en territorio estadounidense.