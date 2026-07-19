El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a nivel mundial para sus ciudadanos debido al deterioro de la situación en Medio Oriente y al riesgo de que el conflicto se extienda a otras regiones.

Según la autoridad estadounidense, el panorama continúa siendo inestable y podría cambiar de manera repentina, por lo que recomendó a los ciudadanos mantener un alto nivel de precaución tanto si se encuentran en Medio Oriente como en cualquier otro país.

La advertencia también insta a los estadounidenses que residen o viajan al exterior a seguir las indicaciones de las embajadas y consulados, además de mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones de seguridad.