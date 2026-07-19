El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a nivel mundial para sus ciudadanos debido al deterioro de la situación en Medio Oriente y al riesgo de que el conflicto se extienda a otras regiones.
Según la autoridad estadounidense, el panorama continúa siendo inestable y podría cambiar de manera repentina, por lo que recomendó a los ciudadanos mantener un alto nivel de precaución tanto si se encuentran en Medio Oriente como en cualquier otro país.
La advertencia también insta a los estadounidenses que residen o viajan al exterior a seguir las indicaciones de las embajadas y consulados, además de mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones de seguridad.
El Departamento de Estado alertó que la crisis podría generar cancelaciones de vuelos, cierres de espacios aéreos y alteraciones en los itinerarios internacionales, por lo que aconsejó verificar permanentemente el estado de los viajes antes de desplazarse.
Además, expresó preocupación por la posibilidad de nuevos ataques contra intereses estadounidenses. Washington señaló que grupos respaldados por Irán podrían dirigir acciones contra sedes diplomáticas, empresas, ciudadanos o instalaciones vinculadas con Estados Unidos en distintos países.
Ante este escenario, el Gobierno reiteró el llamado a evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas de riesgo y a seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales mientras evoluciona la situación.