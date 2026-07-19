 Mundial 2026
Inicio
Mundo

Sismo en Perú deja cinco muertos y 21 heridos

El movimiento telúrico también destruyó decenas de viviendas y dejó cerca de 300 personas damnificadas en la región de Junín.
Sismo
Créditos:
EFE

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la noche del sábado la región de Junín, en Perú, dejando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, 21 heridas y cientos de afectados, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 9:24 p. m. (hora local), tuvo una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo, a unos 300 kilómetros de Lima.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el sismo provocó el colapso de varias edificaciones, especialmente viviendas construidas con adobe y quincha, materiales tradicionales que resultaron vulnerables ante el fuerte movimiento.

 

Además de las víctimas mortales y los heridos, las autoridades reportaron 48 viviendas destruidas y cerca de 300 personas damnificadas, quienes comenzaron a recibir asistencia humanitaria con carpas, frazadas y otros elementos de primera necesidad.

Habitantes de las zonas afectadas relataron que varias casas quedaron reducidas a escombros y que numerosas familias perdieron sus pertenencias tras el sismo.

Los organismos de emergencia continúan evaluando los daños y atendiendo a la población afectada, mientras avanzan las inspecciones en los municipios cercanos al epicentro.

Perú hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, donde cada año se registran cientos de movimientos telúricos de diferente intensidad.

Perú
Temblor
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Sismo en Perú deja cinco muertos y 21 heridos
Sismo
El movimiento telúrico también destruyó decenas de viviendas y dejó cerca de 300 personas damnificadas en la región de Junín.
Bogotá
Cayó falso policía tras persecución en Bogotá
Captura
El capturado, que presuntamente se hacía pasar por integrante de la SIJIN, fue detenido luego de una persecución cerca de la Terminal Salitre. La motocicleta en la que se movilizaba tenía reporte de hurto.
Mundo
EE. UU. emite alerta mundial por tensión en Medio Oriente
ejercito
Washington pidió a sus ciudadanos extremar las medidas de seguridad ante el riesgo de una escalada del conflicto y posibles ataques contra intereses estadounidenses.
Regiones
Avalancha deja a Tame sin agua potable
UNGRD
El daño en el sistema de acueducto mantiene sin servicio a miles de habitantes, mientras las autoridades avanzan en un plan para reconstruir la infraestructura afectada.