Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la noche del sábado la región de Junín, en Perú, dejando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, 21 heridas y cientos de afectados, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 9:24 p. m. (hora local), tuvo una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo, a unos 300 kilómetros de Lima.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el sismo provocó el colapso de varias edificaciones, especialmente viviendas construidas con adobe y quincha, materiales tradicionales que resultaron vulnerables ante el fuerte movimiento.