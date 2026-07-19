Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la noche del sábado la región de Junín, en Perú, dejando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, 21 heridas y cientos de afectados, según confirmaron las autoridades.
De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 9:24 p. m. (hora local), tuvo una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo, a unos 300 kilómetros de Lima.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el sismo provocó el colapso de varias edificaciones, especialmente viviendas construidas con adobe y quincha, materiales tradicionales que resultaron vulnerables ante el fuerte movimiento.
Además de las víctimas mortales y los heridos, las autoridades reportaron 48 viviendas destruidas y cerca de 300 personas damnificadas, quienes comenzaron a recibir asistencia humanitaria con carpas, frazadas y otros elementos de primera necesidad.
Habitantes de las zonas afectadas relataron que varias casas quedaron reducidas a escombros y que numerosas familias perdieron sus pertenencias tras el sismo.
Los organismos de emergencia continúan evaluando los daños y atendiendo a la población afectada, mientras avanzan las inspecciones en los municipios cercanos al epicentro.
Perú hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, donde cada año se registran cientos de movimientos telúricos de diferente intensidad.