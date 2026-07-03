Antes de que la política la pusiera en el radar nacional, Lorena Angarita ya era un nombre ampliamente reconocido en el sector de las telecomunicaciones. Durante más de dos décadas ha trabajado junto a operadores regionales, medios comunitarios, canales locales y pequeños proveedores de internet, convencida de que la conectividad no se construye únicamente desde las grandes ciudades, sino también desde los municipios y las regiones donde la tecnología representa una oportunidad de desarrollo.

Hoy, su nombre figura entre los que más fuerza toman para asumir el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. De confirmarse, llegaría a una de las carteras más estratégicas del Estado, encargada de liderar la transformación digital del país y de avanzar en el cierre de las brechas de acceso a la tecnología.

Una trayectoria ligada a las telecomunicaciones

Bogotana de nacimiento y comunicadora social de profesión, Angarita ha construido una carrera que combina el periodismo, la producción audiovisual, la gestión gremial y el conocimiento del ecosistema de las telecomunicaciones. Esa trayectoria le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de quienes trabajan todos los días para llevar televisión, internet y servicios de comunicación a miles de colombianos.

Su liderazgo se consolidó al frente de Red Intercable TV Colombia, organización que reúne a operadores regionales, canales comunitarios, empresas de televisión por suscripción y proveedores de internet de capital colombiano. Desde allí impulsó espacios de diálogo entre el sector y las instituciones, promovió el fortalecimiento de los operadores nacionales y defendió políticas orientadas a ampliar la cobertura y el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Quienes han trabajado con ella destacan una constante: su cercanía con las regiones. A lo largo de los años ha recorrido el país para escuchar las necesidades de operadores locales y entender que los desafíos de una empresa de telecomunicaciones en una capital son muy distintos a los de quienes prestan estos servicios en municipios intermedios o en zonas apartadas. Esa visión territorial ha marcado buena parte de su carrera.

Su papel en el escenario político

En el escenario político también ha tenido participación. Fue candidata al Senado y, durante la más reciente campaña presidencial, desempeñó un papel importante en la articulación con medios regionales, comunitarios y alternativos. Su experiencia en ese ecosistema de comunicación ayudó a fortalecer los canales de información en diferentes regiones del país y a acercar el proyecto del presidente electo Abelardo de la Espriella a territorios donde los medios locales siguen siendo el principal puente con la ciudadanía.

Ese conocimiento del país profundo es uno de los aspectos que más resaltan quienes ven en ella un perfil para liderar el Ministerio TIC. En un momento en el que Colombia enfrenta retos como la expansión de la conectividad rural, la transformación digital del Estado, el desarrollo de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la modernización tecnológica, Angarita representa una visión construida desde el contacto permanente con las regiones.

Más allá de la infraestructura, su trabajo ha estado enfocado en impulsar una conectividad con impacto social, bajo la idea de que el acceso a internet también significa educación, emprendimiento, competitividad y mayores oportunidades para millones de colombianos.

Su eventual llegada al Ministerio TIC también enviaría un mensaje de reconocimiento a quienes han dedicado años a fortalecer el ecosistema de las telecomunicaciones desde el trabajo gremial y la articulación con los territorios. No sería únicamente el nombramiento de una experta en el sector, sino el de una dirigente que ha hecho de la conectividad una causa permanente.

Por ahora, su nombre hace parte de las versiones que rodean la conformación del nuevo gabinete. Sin embargo, si el presidente electo Abelardo de la Espriella decide confiarle esa responsabilidad, Lorena Angarita tendrá el reto de liderar una de las transformaciones más importantes para el futuro del país: lograr que la revolución digital llegue a todos los colombianos, sin importar la distancia, el tamaño de su municipio o la región en la que vivan.