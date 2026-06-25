 Mundial 2026
Inicio
Radar K

No hay paz sin justicia

Jue, 25/06/2026 - 18:41
Su planteamiento es que la reconciliación no puede significar renunciar a la verdad.
Para Abelardo De La Espriella: La paz sin justicia es una ilusión.
Créditos:
Fotomontaje

Hay frases que terminan definiendo gobiernos.

Esta podría ser una de ellas: "La paz sin justicia es una ilusión".

En esa idea cabe buena parte de la visión que Abelardo expuso sobre el futuro del país.

Su planteamiento es que la reconciliación no puede significar renunciar a la verdad ni desconocer el sufrimiento de las víctimas.

Que la estabilidad no puede construirse sacrificando la credibilidad de la ley.

Y que la justicia no es un obstáculo para la paz.

Es su principal garantía.

El debate está abierto.

Y seguramente acompañará gran parte de los próximos años.

Abelardo De La Espriella
Presidencia
Radar K – KienyKe.com. Contenido protegido por derechos de autor. Prohibida su reproducción, adaptación o distribución sin autorización expresa.
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Cundinamarca lidera desempeño institucional en Colombia
Cundinamarca- lidera -desempeño- institucional
Con 99 puntos, Cundinamarca superó a Valle del Cauca, Antioquia y el promedio nacional de 83,7 en el IDI 2025.
Entretenimiento
'La familia Ingalls' regresa: Netflix revela tráiler
familia Ingalls- Netflix
La serie retomará la historia clásica con un nuevo elenco y una mirada más amplia sobre el contexto histórico.
Bogotá
TransMiCable de San Cristóbal inicia pruebas operativas
TransMicable - avance-Bogotá
El nuevo sistema reducirá los tiempos de viaje de 45 a 10 minutos y movilizará hasta 35.000 pasajeros al día.
Radar K
No hay paz sin justicia
Para Abelardo De La Espriella: La paz sin justicia es una ilusión.
Su planteamiento es que la reconciliación no puede significar renunciar a la verdad.