Hay frases que terminan definiendo gobiernos.

Esta podría ser una de ellas: "La paz sin justicia es una ilusión".

En esa idea cabe buena parte de la visión que Abelardo expuso sobre el futuro del país.

Su planteamiento es que la reconciliación no puede significar renunciar a la verdad ni desconocer el sufrimiento de las víctimas.

Que la estabilidad no puede construirse sacrificando la credibilidad de la ley.

Y que la justicia no es un obstáculo para la paz.

Es su principal garantía.

El debate está abierto.

Y seguramente acompañará gran parte de los próximos años.