El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de cerrar catorce embajadas colombianas alrededor del mundo ha abierto el debate sobre la reestructuración del servicio exterior. La medida, sustentada bajo los pilares de «austeridad y optimización» de los recursos públicos, implicará un giro significativo en la presencia diplomática de Colombia en América Latina, el Caribe, África, Europa y Asia.

Sin embargo, el paquete de sedes anunciadas reúne realidades institucionales y geopolíticas muy distintas, las cuales se dividen en tres grandes bloques:

1. Ruptura de relaciones y trámites consulares

El impacto más directo en términos bilaterales se dará en Cuba y Nicaragua. A diferencia de otras sedes donde se mantendrá la atención diplomática a través de países vecinos (esquema de concurrencia), en estos dos países el anuncio contempla la ruptura formal de relaciones. Esta decisión modificará los canales oficiales de diálogo y obligará a definir un nuevo esquema de contingencia para los trámites de visado y la protección consular de los nacionales residentes en esas zonas.

2. Redes históricas y puntos de apoyo regional

En el listado figuran embajadas con varias décadas de funcionamiento que operan como nodos estratégicos para regiones enteras:

Sudáfrica: abierta en 1995, es la sede con mayor cobertura del paquete, coordinando la presencia de Colombia en catorce países de África austral.

Malasia: establecida en el mismo año, ha sido el punto focal de la agenda comercial y migratoria en el Sudeste Asiático.

Argelia: creada en la década de 2010, articula la representación colombiana en el Magreb.

El cierre de estas sedes implicará redistribuir una amplia red de relaciones bilaterales que hoy se gestionan desde esas capitales.

3. Misiones de reciente apertura y representación multilateral

El grupo restante incluye embajadas que fueron reabiertas o creadas en años recientes para expandir la presencia de Colombia en mercados emergentes y foros globales:

Etiopía: reorganizada a inicios de 2026, destaca por ser la única sede del paquete con función explícita ante un organismo multilateral: la Unión Africana.

Europa Oriental y Balcanes: sedes como Rumania, Chequia y Hungría funcionaban como plataformas subregionales de cooperación.

Caribe y África Occidental: misiones en Haití, Barbados, Senegal, Ghana y Azerbaiyán cerrarán sus puertas tras un periodo corto de funcionamiento.

El escenario en desarrollo

Si bien el argumento central del nuevo gobierno es la reducción de gastos y la eficiencia administrativa, aún no se han publicado los montos exactos de ahorro por sede, el cronograma oficial de empalme ni la lista de las embajadas que asumirán las gestiones de los países afectados.

En las próximas semanas, la Cancillería entrante deberá detallar cómo se reorganizará el servicio consular para garantizar la atención de los ciudadanos en el exterior sin interrumpir los compromisos comerciales y de cooperación vigentes.