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Alerta en Norte de Santander por cilindros y propaganda del ELN

Autoridades mantienen operativos en varios corredores viales del departamento tras reportes de cilindros sospechosos y material alusivo al ELN.
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Las autoridades mantienen un estado de alerta en Norte de Santander tras varios reportes registrados este sábado en distintos corredores viales del departamento, en una jornada en la que se refuerzan los controles por la posibilidad de acciones del ELN.

Uno de los casos se presentó en la vía que comunica a Ocaña con el corregimiento de Otaré, donde fue hallado un cilindro sospechoso a un costado de la carretera, en el sector conocido como El Cangrejo.

 

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De manera simultánea, en la vía Pamplona–Saravena, a la altura del sector San Josecito, las autoridades verifican otro cilindro abandonado en la zona.

También se reportó un elemento similar entre los corredores de Samoré y Gibraltar, mientras que en la vía Pamplona–Chitagá fue ubicada propaganda alusiva al ELN.

Unidades especializadas de la Fuerza Pública avanzan en las verificaciones para establecer si los cilindros contienen material explosivo y garantizar la seguridad de los usuarios que transitan por estas carreteras.

Las autoridades mantienen presencia en los diferentes puntos reportados y no se descarta que durante el día se registren nuevas novedades en otros municipios del departamento.

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