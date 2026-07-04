De manera simultánea, en la vía Pamplona–Saravena, a la altura del sector San Josecito, las autoridades verifican otro cilindro abandonado en la zona.

También se reportó un elemento similar entre los corredores de Samoré y Gibraltar, mientras que en la vía Pamplona–Chitagá fue ubicada propaganda alusiva al ELN.

Unidades especializadas de la Fuerza Pública avanzan en las verificaciones para establecer si los cilindros contienen material explosivo y garantizar la seguridad de los usuarios que transitan por estas carreteras.

Las autoridades mantienen presencia en los diferentes puntos reportados y no se descarta que durante el día se registren nuevas novedades en otros municipios del departamento.