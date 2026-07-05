Colombia dio un nuevo paso en su respuesta humanitaria a la emergencia causada por los terremotos en Venezuela. Este domingo, el Gobierno Nacional envió un hospital de campaña para reforzar la atención médica de las miles de personas afectadas por los sismos que golpearon el vecino país el pasado 24 de junio.

La operación es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con el Ministerio de Salud y con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Según las autoridades, el centro asistencial permanecerá en funcionamiento durante dos meses y medio.

El hospital tendrá capacidad para atender hasta 150 pacientes al día y estará a cargo de 35 profesionales del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para realizar misiones internacionales.