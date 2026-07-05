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Colombia envía hospital de campaña a Venezuela para atender a los afectados

El Gobierno colombiano desplegó un hospital de campaña hacia Venezuela para fortalecer la atención médica de los damnificados por los terremotos. La misión estará activa durante dos meses y medio y contará con un equipo de 35 profesionales.
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Colombia dio un nuevo paso en su respuesta humanitaria a la emergencia causada por los terremotos en Venezuela. Este domingo, el Gobierno Nacional envió un hospital de campaña para reforzar la atención médica de las miles de personas afectadas por los sismos que golpearon el vecino país el pasado 24 de junio.

La operación es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con el Ministerio de Salud y con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Según las autoridades, el centro asistencial permanecerá en funcionamiento durante dos meses y medio.

El hospital tendrá capacidad para atender hasta 150 pacientes al día y estará a cargo de 35 profesionales del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para realizar misiones internacionales.

 

 

La infraestructura permitirá prestar servicios de urgencias, estabilización de pacientes, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstétrica, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos y procesos de referencia para casos que requieran atención especializada.

Como parte de la misión, Colombia también envió 12 camas hospitalarias, 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres, donadas por la Fiscalía General de la Nación, y 5.000 tapabocas entregados por particulares para apoyar las labores humanitarias.

Con este despliegue, el Gobierno colombiano inicia una nueva fase de apoyo a Venezuela, enfocada en la atención sanitaria, luego de concluir las operaciones de búsqueda y rescate realizadas por el equipo especializado USAR COL-1, que participó en las labores de emergencia tras los terremotos.

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