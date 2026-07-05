Luego de una semana de intensas labores de búsqueda y rescate en Venezuela, los 21 bomberos y un ingeniero que integraron la misión humanitaria de Medellín regresaron a Colombia, tras apoyar las operaciones de emergencia por los terremotos que golpearon a Caracas y La Guaira.
Durante su permanencia en el vecino país, el equipo especializado participó en la remoción de escombros y en la búsqueda de sobrevivientes entre las estructuras colapsadas por los sismos.
Antes de abordar el vuelo de regreso, los rescatistas colombianos fueron despedidos con un emotivo reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas, quienes agradecieron su trabajo y compromiso durante la emergencia.
A su llegada a Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez destacó la labor del grupo de salvamento y les dio la bienvenida a través de sus redes sociales, resaltando los siete días de servicio que prestaron en territorio venezolano.
Como parte del protocolo establecido para este tipo de misiones internacionales, los rescatistas permanecen en aislamiento preventivo mientras son sometidos a valoración y seguimiento médico.
La Alcaldía de Medellín confirmó además que este lunes el equipo recibirá un reconocimiento oficial por su participación en una de las operaciones internacionales de rescate más importantes en las que ha intervenido el cuerpo de bomberos de la ciudad.
La misión colombiana hizo parte del apoyo internacional desplegado tras los terremotos que devastaron varias zonas del norte de Venezuela, una emergencia que dejó miles de víctimas y movilizó equipos de rescate de distintos países.