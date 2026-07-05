Luego de una semana de intensas labores de búsqueda y rescate en Venezuela, los 21 bomberos y un ingeniero que integraron la misión humanitaria de Medellín regresaron a Colombia, tras apoyar las operaciones de emergencia por los terremotos que golpearon a Caracas y La Guaira.

Durante su permanencia en el vecino país, el equipo especializado participó en la remoción de escombros y en la búsqueda de sobrevivientes entre las estructuras colapsadas por los sismos.

Antes de abordar el vuelo de regreso, los rescatistas colombianos fueron despedidos con un emotivo reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas, quienes agradecieron su trabajo y compromiso durante la emergencia.