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Cae presunto abusador que difundía pornografía infantil en línea

El sujeto habría compartido 63 archivos que contenían registros de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes.
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Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de la Policía Nacional permitió la captura de Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera. El procesado es señalado de utilizar las plataformas de mensajería, chat y videollamadas de un popular juego electrónico para almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil.

La alerta internacional que lo delató

La investigación se activó tras el reporte de una plataforma internacional de servicios de mensajería en línea que detectó la circulación de contenido explícito.

Esta alerta fue recibida en primera instancia por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, entidad que, mediante canales de cooperación internacional, trasladó el caso a las autoridades colombianas.

De acuerdo con la investigación, el sujeto habría utilizado los servicios de mensajería, chat, voz, videollamada y mensajes de texto que ofrecía la plataforma virtual para difundir 63 archivos que contenían registros de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años.

Directo a la cárcel

Los hechos investigados habrían ocurrido en febrero de 2026. Tras su captura en la capital del Magdalena, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes lo presentó ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía le imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años en concurso homogéneo y sucesivo.

Pese a que el procesado no aceptó los cargos, el juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que deberá esperar el curso de la investigación en un establecimiento carcelario.

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