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El extraño favor a Petro

Mié, 10/06/2026 - 15:58
Mientras crece la controversia por la suspensión temporal de Gustavo Petro, surge una pregunta política de fondo: ¿la medida lo debilita o termina fortaleciéndolo?
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Créditos:
KienyKe

El extraño favor a Petro

Hay decisiones políticas que nacen para castigar y terminan fortaleciendo. Y hay otras que, aunque parecen un golpe, terminan convirtiéndose en una oportunidad.

Lo ocurrido con la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro podría entrar en esa categoría.

Supuestamente, la medida buscaba enviar un mensaje sobre los límites que debe tener un mandatario en medio de una campaña electoral. Sin embargo, el efecto podría ser exactamente el contrario: devolverle el protagonismo absoluto de la conversación nacional.

Porque mientras el país discute si la decisión tiene o no sustento jurídico, Petro vuelve a ocupar el centro del debate. Otra vez todos hablan de él. Otra vez se instala la narrativa de la confrontación. Otra vez sus seguidores encuentran razones para cerrar filas alrededor de su liderazgo.

Y eso ocurre en un momento especialmente sensible para el país.

Llama la atención, además, que la decisión no provenga de un sector tradicionalmente enfrentado al Gobierno. Ese detalle ha alimentado toda clase de interpretaciones, especulaciones y lecturas políticas sobre lo que realmente está ocurriendo detrás del escenario.

Algunos podrían pensar que estamos frente a una sanción institucional.

Otros podrían interpretar que se trata de una decisión apresurada que terminará siendo revertida.

Y también habrá quienes se pregunten si, sin quererlo, se terminó entregando al presidente una nueva bandera política para movilizar a sus simpatizantes.

Lo cierto es que, en política, las victorias no siempre llegan en forma de aplausos. A veces llegan disfrazadas de crisis.

Y si algo ha demostrado Gustavo Petro a lo largo de su carrera, es que sabe moverse con habilidad en medio de la controversia, especialmente cuando logra presentarse como el protagonista de una disputa más grande que él mismo.

Por eso, más allá de la discusión jurídica, queda una pregunta inevitable:

¿Estamos frente a una sanción que debilita al presidente o frente al favor político más extraño que le han hecho en mucho tiempo?

La respuesta, como casi siempre ocurre en política, la dará el tiempo. Pero la pregunta ya quedó instalada. Y eso, en una campaña, vale más de lo que muchos imaginan.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Gustavo Petro
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