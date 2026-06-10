Los crudos recuerdos de Aida Victoria Merlano sobre su infancia

La primera inversión que hizo cuando empezó a ganar dinero

Uno de los momentos que más llamó la atención de sus seguidores fue cuando reveló qué hizo con parte de sus primeros ingresos como creadora de contenido.

La empresaria aseguró que una de sus prioridades fue mejorar la calidad de vida de la mujer que la crió.

Por esa razón, contrató una persona que ayudara con las labores del hogar para que su madrina pudiera descansar más y tuviera una mejor calidad de vida.

Además, mostró que también se encargó de remodelar la vivienda donde creció, una decisión que describió como una forma de agradecer todo el apoyo recibido durante su infancia.

La historia detrás de su cambio de nombre

Sin embargo, la revelación que más impacto generó fue la relacionada con su identidad.

Durante el stream, Aida Victoria contó que originalmente no llevaba ese nombre. Según explicó, durante gran parte de su vida fue conocida como Caroline.

La situación cambió cuando tenía 18 años y su madre, la excongresista Aida Merlano, atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser enviada a prisión.

La influencer recordó que, en medio de la situación, su madre le expresó que entendía si prefería distanciarse públicamente de ella para evitar ser relacionada con el escándalo.

El gesto que hizo en honor a su madre

Lejos de tomar distancia, Aida Victoria decidió hacer exactamente lo contrario.

Según contó, acudió a una notaría para modificar legalmente su nombre y adoptar el de su madre como una muestra de apoyo y orgullo.

La creadora de contenido explicó que eligió llamarse Aida en honor a su progenitora y agregó "Victoria" porque estaba convencida de que ella lograría superar las dificultades que enfrentaba en ese momento.

“Le dije que iba a ser Aida la Victoriosa”, relató durante la transmisión.

Desde entonces, ese es su nombre legal y con el que se ha consolidado como una de las personalidades digitales más reconocidas del país.

En su barrio todavía la llaman Caro

Pese a que legalmente es conocida como Aida Victoria Merlano, la influencer confesó que en el barrio donde creció muchas personas continúan llamándola por su antiguo nombre.

Para familiares, vecinos y personas que la conocieron durante su infancia, sigue siendo simplemente "Caro", un apodo que permanece intacto pese a los cambios que ha vivido su vida.

La anécdota generó cientos de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el significado emocional detrás de su decisión y el vínculo que mantiene con las personas que formaron parte de sus primeros años.