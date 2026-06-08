Las palabras generaron cientos de reacciones entre seguidores y colegas del medio artístico, quienes les enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos.

Una ceremonia religiosa llena de simbolismo

Durante la celebración religiosa, el sacerdote centró su homilía en el libro bíblico Cantar de los Cantares, compartiendo reflexiones sobre la importancia de cuidar, fortalecer y proteger el amor en el matrimonio.

La ceremonia estuvo cargada de momentos significativos para los recién casados, quienes se mostraron visiblemente emocionados mientras intercambiaban sus votos y recibían la bendición de sus seres queridos.

Los looks que destacaron en la boda

Fieles a la elegancia clásica, los novios apostaron por estilos tradicionales para el gran día.

Essined Aponte lució un vestido blanco de corte tradicional con una amplia cola, complementado con un delicado ramo de flores amarillas que aportó un toque de color y frescura al conjunto.

Por su parte, Emmanuel Esparza vistió un sofisticado traje negro que resaltó la formalidad y el carácter solemne de la ceremonia.

Emmanuel Esparza se emocionó hasta las lágrimas

Uno de los momentos más comentados de la boda fue la reacción de Emmanuel Esparza al ver a Essined caminar hacia el altar.

El actor no pudo contener la emoción y rompió en llanto mientras observaba la entrada de su ahora esposa, una escena que quedó registrada en fotografías y videos compartidos posteriormente en redes sociales.

Las imágenes rápidamente captaron la atención de los seguidores de la pareja, quienes destacaron la autenticidad y el profundo sentimiento reflejado en ese instante.

La boda marca un nuevo capítulo en la historia de amor de Emmanuel Esparza y Essined Aponte, quienes consolidaron su relación después de cuatro años juntos y cuatro meses de compromiso.