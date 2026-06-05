Shakira se convirtió en protagonista involuntaria de la actual campaña presidencial luego de que su nombre e imagen aparecieran asociados a una publicación política que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La barranquillera decidió pronunciarse oficialmente para aclarar su posición después de que circularan imágenes y mensajes que sugerían un supuesto respaldo suyo a una candidatura presidencial. La situación generó una amplia conversación digital y obligó a la artista a emitir un contundente comunicado.

La imagen que desató la polémica

La controversia comenzó cuando en redes sociales empezó a circular una imagen generada mediante inteligencia artificial en la que aparecía Shakira junto a Iván Cepeda y Aída Quilcué, fórmula presidencial de la coalición Pacto Histórico.

La publicación fue compartida inicialmente en plataformas digitales acompañada de un mensaje que hacía referencia al trabajo social y educativo que la cantante ha impulsado durante años a través de sus diferentes iniciativas.

El texto destacaba la importancia de la educación para combatir la desigualdad y vinculaba esos principios con las propuestas políticas de la campaña, lo que llevó a numerosos usuarios a interpretar la publicación como un supuesto respaldo de la artista.

La imagen se difundió rápidamente y generó miles de comentarios antes de ser retirada de las plataformas digitales.

Shakira aclara que no apoya a ningún candidato

Ante la creciente viralización del contenido, Shakira decidió fijar su posición y desmentir cualquier vínculo con campañas electorales.

A través de un comunicado oficial, la cantante dejó claro que no ha autorizado el uso de su imagen en actividades políticas y que tampoco respalda a ningún aspirante a la Presidencia de Colombia.

"Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña", expresó la artista.

Su mensaje fue ampliamente compartido por seguidores y medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día en redes sociales.

El llamado de Shakira a la democracia y la transparencia

Más allá de desmentir la información, la intérprete de éxitos como "Hips Don't Lie", "Monotonía" y "TQG" aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje sobre la importancia del respeto a la democracia.

En su declaración, la artista aseguró que su compromiso está con Colombia y con el derecho de los ciudadanos a tomar decisiones de manera libre e informada durante el proceso electoral.

Asimismo, manifestó su deseo de que las elecciones se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, transparencia y respeto por todas las posiciones políticas.