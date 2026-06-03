Melissa Gate, una de las figuras más recordadas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, volvió a ocupar titulares y convertirse en tendencia en redes sociales luego de publicar un video en el que se retractó públicamente del apoyo que había manifestado hacia el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
La creadora de contenido, reconocida por su personalidad sin filtros y por protagonizar algunos de los momentos más comentados del reality, decidió aclarar su postura después de recibir numerosas críticas por parte de seguidores y usuarios en internet.
Melissa Gate admite que habló sin investigar
A través de un video compartido en sus plataformas digitales, Melissa Gate explicó que inicialmente expresó una opinión basada en comentarios de personas cercanas y no en una investigación propia sobre el aspirante presidencial.
“Yo no había investigado, solamente mi amigo me dijo, mi amiga me dijo. Pido disculpas, ahora que ya sé quién es el señor y que sé que no está a favor de los animales, no lo voy a apoyar”, afirmó la antioqueña.
Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generar una ola de reacciones. Mientras algunos internautas valoraron que reconociera públicamente su error y modificara su postura tras informarse mejor, otros cuestionaron que hubiera respaldado una candidatura sin conocer previamente las propuestas, antecedentes y posiciones del candidato.
Las redes sociales reaccionan al cambio de postura
Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, Melissa Gate provocó un intenso debate digital. Sus seguidores se dividieron entre quienes destacaron la importancia de admitir errores y quienes consideraron que las figuras públicas deben ser más responsables al emitir opiniones sobre temas políticos.
El tema rápidamente escaló en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios comentaron el video y compartieron fragmentos de sus declaraciones.
De estrella de reality a fenómeno digital
Melissa Gate alcanzó notoriedad nacional gracias a su participación en La Casa de los Famosos Colombia, donde se consolidó como una de las concursantes más populares y comentadas de la temporada.
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Durante su paso por el programa, protagonizó enfrentamientos, momentos virales y situaciones que impulsaron constantemente las conversaciones en redes sociales. Su autenticidad, humor y carácter directo le permitieron construir una sólida comunidad de seguidores que continúa respaldando cada uno de sus proyectos y apariciones públicas.