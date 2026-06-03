Melissa Gate, una de las figuras más recordadas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, volvió a ocupar titulares y convertirse en tendencia en redes sociales luego de publicar un video en el que se retractó públicamente del apoyo que había manifestado hacia el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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La creadora de contenido, reconocida por su personalidad sin filtros y por protagonizar algunos de los momentos más comentados del reality, decidió aclarar su postura después de recibir numerosas críticas por parte de seguidores y usuarios en internet.

Melissa Gate admite que habló sin investigar

A través de un video compartido en sus plataformas digitales, Melissa Gate explicó que inicialmente expresó una opinión basada en comentarios de personas cercanas y no en una investigación propia sobre el aspirante presidencial.

“Yo no había investigado, solamente mi amigo me dijo, mi amiga me dijo. Pido disculpas, ahora que ya sé quién es el señor y que sé que no está a favor de los animales, no lo voy a apoyar”, afirmó la antioqueña.