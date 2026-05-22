La elección de los huérfanos

Mientras la política sigue atrapada entre discursos, ataques y polarización, una encuesta acaba de poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿y si Colombia ya no está votando por ideologías, sino por necesidades?

La más reciente medición de Colombia Opina #22 de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, realizada entre el 13 y el 20 de mayo de 2026 con 3.800 encuestas en 152 municipios del país, deja una señal poderosa: el principal tema en el que debería enfocarse el próximo presidente no es la disputa ideológica, sino la salud.

Según el estudio, el 71,9 % de los encuestados considera que la prioridad del próximo gobierno debe ser la calidad y cobertura de la salud, seguida por la inseguridad, con 61,8 %; la educación, con 35,5 %; la economía, con 30,1 %; y el empleo, con 27,8 %.

El dato es revelador

Durante años, Colombia ha discutido desde la ideología. Hoy parece empezar a discutir desde la angustia cotidiana.

La encuesta también muestra otro fenómeno interesante: el país aparece prácticamente dividido entre quienes votarían por un candidato cercano al gobierno y quienes preferirían uno de oposición. El 48,4 % elegiría una opción opositora, frente a 47,9 % que respaldaría una candidatura afín al actual gobierno.

Es un empate técnico.

Eso significa que el país no parece estar moviéndose únicamente hacia el “anti” ni hacia el “continuismo”. Más bien, parece estar buscando una salida.

Un electorado cansado

Una especie de ciudadanía huérfana de relatos absolutos.

La misma medición revela, además, que las dos cualidades más valoradas para el próximo presidente son la honestidad y la lucha contra la corrupción (27,9 %) y la capacidad para garantizar bienestar social, salud y educación (27,3 %).

Es decir, el país sigue pidiendo ética, pero ahora exige resultados. Tal vez allí está la verdadera campaña de 2026.

No la que ocurre en redes. No la de los insultos. No la de los bandos.

Sino la de una ciudadanía que parece estar diciendo algo mucho más simple: “Resuélvannos la vida.”