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Cayó el aristócrata europeo que escondía su imperio en Cartagena

Vie, 15/05/2026 - 11:24
La historia de Henri de Croÿ destapa una verdad incómoda: en Cartagena, el lujo y la exclusividad también pueden servir para ocultar fortunas difíciles de seguir.
Cayó el aristócrata europeo que escondía su imperio en Cartagena
Créditos:
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Henri de Croÿ, miembro de una antigua familia aristocrática europea, terminó en el centro de un proceso de extinción de dominio que llevó a las autoridades colombianas a tomar posesión de cinco hoteles boutique en Cartagena y Barú.

Durante años, el empresario belga construyó una imagen sofisticada alrededor de propiedades exclusivas en una de las ciudades más turísticas del país. Hoteles elegantes, casas coloniales restauradas, turismo premium y una vida rodeada de discreción. Pero, detrás de esa fachada, comenzaron a aparecer sociedades offshore, investigaciones internacionales y cuestionamientos sobre el origen de los recursos que financiaban ese imperio silencioso.

Más que un caso judicial

Ahí es donde la historia deja de ser un simple caso judicial y se convierte en una radiografía incómoda de Cartagena.

Porque la ciudad amurallada no solo se transformó en un símbolo de lujo y exclusividad. También terminó convertida, muchas veces, en un refugio perfecto para fortunas difíciles de rastrear: capital extranjero, propiedades de alto valor, empresas en paraísos fiscales y operaciones que se mueven lejos de la mirada pública.

La pregunta no es solo quién era Henri de Croÿ. La verdadera pregunta es cómo logró construir durante años un emporio turístico sin que nadie encendiera las alarmas antes.

La otra cara de la postal

Cartagena lleva tiempo viviendo entre dos realidades: la postal impecable que se vende al mundo y el universo silencioso que se mueve detrás de puertas coloniales, inversiones opacas y nombres extranjeros que llegan con millones, pero con muy pocas explicaciones.

Y esa es, quizás, la reflexión más dura de esta historia. Mientras miles de colombianos apenas sobreviven intentando sostener un negocio formal, otros levantan imperios enteros bajo estructuras difíciles de seguir, protegidos por el lujo, la exclusividad y el silencio social que muchas veces rodea al dinero.

Porque en Cartagena no todo lo que brilla viene del turismo. A veces, también llega desde las sombras.

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