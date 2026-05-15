El Gobierno Nacional lanzó una alerta por el aumento de las temperaturas máximas en varias regiones del país y por el incremento en la probabilidad de que se consoliden condiciones asociadas al fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

De acuerdo con el Ideam, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante los primeros 13 días de mayo de 2026 se registraron condiciones significativamente más cálidas de lo habitual en distintas zonas del país.

La situación coincide con una disminución de las lluvias y con señales que apuntan a una posible transición hacia condiciones tipo El Niño, lo que podría aumentar las presiones sobre la disponibilidad de agua y el riesgo de incendios forestales.

Regiones con temperaturas por encima de lo normal

Según el análisis oficial, la región Caribe e Insular presentó calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor, con aumentos sostenidos de la temperatura máxima por encima del promedio histórico.

Entre los casos más representativos está Valledupar, que alcanzó 38,4 °C, con una anomalía de +4,2 °C frente a su promedio histórico. También se reportó el caso de Santa Marta, con 37,2 °C y una anomalía de +4,0 °C, mientras que San Andrés llegó a 33,7 °C y superó su récord histórico de temperatura máxima.

En la región Andina también se registraron variaciones importantes, especialmente en zonas de valle y sectores de menor altitud. Barrancabermeja presentó una anomalía de +4,4 °C, mientras que Medellín y Bogotá registraron incrementos sostenidos de temperatura durante varios días consecutivos.

En regiones como la Pacífica y la Orinoquía también se evidenciaron aumentos persistentes. Quibdó alcanzó 34,4 °C, con una diferencia de +3,3 °C frente a su promedio histórico, mientras que municipios como Yopal y Puerto Carreño reportaron anomalías cercanas a +4 °C.

Suben las alertas por incendios forestales

Además del aumento de temperaturas, el Gobierno advirtió un incremento importante en las alertas por incendios forestales.

Entre el 1 y el 14 de mayo de 2026, las alertas pasaron de 7 registros a 90 en el país. La región Caribe concentró aproximadamente el 51,1 % de los municipios con alertas activas, especialmente en departamentos como La Guajira y Magdalena, donde persisten condiciones secas y altas temperaturas durante el día.

Las autoridades señalaron que estas condiciones han favorecido una mayor radiación solar, disminución de humedad y deterioro progresivo de las condiciones ambientales en distintas regiones.

Aumenta la probabilidad de El Niño

El análisis técnico más reciente indica que la probabilidad de instauración del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % para el trimestre mayo-junio-julio de 2026. Además, las proyecciones apuntan a una posible consolidación cercana al 96 % hacia finales del año.

Los modelos climáticos internacionales prevén una intensidad entre fuerte y muy fuerte, superior a estimaciones anteriores.

Aunque actualmente el océano Pacífico tropical permanece bajo una condición ENSO-neutral, ya se evidencian señales oceánicas y atmosféricas asociadas a una transición hacia El Niño, como el aumento de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, el incremento del contenido de calor subsuperficial y el debilitamiento de los vientos alisios.

Para mayo, el Ideam prevé una mayor recurrencia de días secos y lluvias por debajo de los valores normales en amplios sectores del país, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

El Gobierno hizo un llamado a fortalecer las acciones anticipatorias y de preparación frente a las altas temperaturas, el déficit hídrico y los incendios forestales.